Freiburger Torhüterin Borggräfe: "So stark hätte ich Leverkusen nicht eingeschätzt"

Frauen-EURO 2025

EM-Vorrunde: DFB-Frauen treffen auf Dänemark, Schweden und Polen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der EURO 2025 in der Schweiz im kommenden Sommer in Gruppe C auf Dänemark, Schweden und Polen. "Es handelt sich um eine sehr herausfordernde Gruppe", sagt Bundestrainer Christian Wück.