Fortuna-Trainer Engin Vural: "Genau das ist unser Auftrag"

Für die U 19 von Fortuna Düsseldorf steht am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei Sky) in der DFB-Nachwuchsliga das Topspiel beim FC Schalke 04 an. Trainiert wird die Fortuna seit Januar 2024 von Engin Vural, der zuvor viele Jahre beim MSV Duisburg tätig war. Im DFB.de-Interview spricht der 41 Jahre alte Vural mit Mitarbeiter Peter Haidinger über die Talentförderung und S04-Trainerlegende Norbert Elgert.

DFB.de: Nach der Länderspielpause steht für Ihr Team das Topspiel beim FC Schalke 04 an. Was ist gefordert, um gegen die Königsblauen erfolgreich zu sein, Herr Vural?

Engin Vural: Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wichtig wird sein, dass wir dagegenhalten und unser Spiel durchbringen.

DFB.de: Wie haben Sie die punktspielfreie Zeit genutzt und woran haben Sie mit Ihrem Team vor allem gearbeitet?

Vural: In der ungewöhnlich langen Pause haben wir Testspiele beim VfL Bochum sowie zu Hause gegen Fortuna Köln und FC Viktoria Köln absolviert, um im Rhythmus zu bleiben. Ivan Melesh und Berkan Ermec, die zuletzt angeschlagen waren, konnten wir dadurch wieder Spielzeit geben und an die Mannschaft heranführen.

DFB.de: Die Fortuna ist aktuell punktgleich mit dem Tabellendritten FC Schalke 04. Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Vural: Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft. Unter Berücksichtigung der personellen Ausfälle haben wir es bislang ordentlich gemacht. Die Tabellensituation ist nicht das primäre Ziel, sondern die Ausbildung unserer Spieler hat Priorität.

DFB.de: Trotz hochkarätiger Gruppengegner wie etwa Borussia Dortmund oder auch Ihrem früheren Verein MSV Duisburg musste die Fortuna erst eine Niederlage hinnehmen. Was zeichnet Ihr Team besonders aus?

Vural: Die Mannschaft verfügt über einen guten Charakter, ist jung und hungrig, will sich stetig weiterentwickeln. Ich traue unseren Jungs noch einiges zu, dafür müssen sie weiterhin hart arbeiten.

DFB.de: In welchen Bereichen muss sich Ihr Team steigern, um unter die besten drei Mannschaften zu kommen und sich damit möglichst für die Hauptrunde der Liga A zu qualifizieren?

Vural: Bis auf das 0:4 beim MSV Duisburg haben wir in der Meisterschaft in jedem Spiel jeweils nur einen Gegentreffer kassiert, stehen defensiv recht stabil. Offensiv müssen wir uns mehr Chancen erarbeiten und diese dann auch besser nutzen. Vor dem gegnerischen Tor fehlten uns bislang die Kaltschnäuzigkeit und nötige Effektivität.

DFB.de: Wie wichtig wäre es, sich auch nach der Winterpause mit den besten U 19-Teams in Deutschland messen zu können?

Vural: Im DFB-Pokal der Junioren sind wir gegen den VfL Wolfsburg erst im Elfmeterschießen ausgeschieden. In der Meisterschaft haben wir zuletzt gegen Ligaprimus Borussia Dortmund 1:1 gespielt. Diese Partien bringen uns ans Limit und sind für die Ausbildung der Spieler wichtig. Wir werden alles versuchen, haben unseren Fokus aber zunächst auf die kommende Partie beim FC Schalke 04 ausgerichtet.

DFB.de: Die Profis von Fortuna Düsseldorf spielen seit dieser Saison in der 3. Liga. Welche Auswirkungen hatte der Abstieg im Hinblick auf die Nachwuchsabteilung?

Vural: Selbstverständlich ist die Entwicklung auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Der Verein war gezwungen, Einsparungen vorzunehmen. Wir versuchen jedoch, das Beste aus der Situation zu machen.

DFB.de: Ist es für die jungen Talente jetzt vielleicht sogar einfacher, sich für die Profis zu empfehlen?

Vural: Es kann in der Tat auch eine Chance sein, so wollen wir es auch betrachten. Der Sprung aus dem Nachwuchs in die 3. Liga ist jedenfalls kleiner als in die 2. Bundesliga.

DFB.de: Eigengewächs Anas Slimani hat den Sprung bereits geschafft. Wird das eine oder andere Talent aus dem aktuellen U 19-Kader auch schon bald in der 3. Liga auftauchen?

Vural: Angreifer Elias Oberschewen und Mittelfeldspieler Tom Prüsener haben bei der U 23 in der Oberliga Niederrhein bereits im Seniorenbereich Spielpraxis gesammelt. Mittelfeldspieler Elias Arden trainiert und spielt schon ausschließlich bei den Profis mit. Er hat sich mit vier Einsätzen in der 3. Liga schon für höhere Aufgaben empfohlen und zuletzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Genau das ist unser Auftrag.

DFB.de: Wie läuft grundsätzlich der Austausch mit Chefcoach Alexander Ende, der zu Beginn seiner Trainerkarriere lange Zeit im Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach tätig war?

Vural: Der Austausch zur U 23 und zur Lizenzspielerabteilung ist sehr gut. Während der Länderspielpause waren zuletzt vier weitere U 19-Spieler beim Profitraining dabei. Wir haben kurze Wege und sind gut verknüpft.

DFB.de: Als Spieler sind Sie nicht über den Amateurstatus hinausgekommen. Ab wann war Ihnen klar, dass Sie einen Weg als Fußball-Lehrer einschlagen?

Vural: Es gab bei mir nicht diesen einen Moment. Ich habe als Trainer früh angefangen und hatte das Gefühl, dass es mir Spaß macht. Daraus hat sich dann eine Leidenschaft entwickelt. Aus vielen kleinen Schritten sind mittlerweile 17 Jahre Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich geworden.

DFB.de: Was macht für Sie grundsätzlich den Reiz aus, mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten?

Vural: Als Trainer begleite ich die Spieler sowohl menschlich als auch sportlich in ihrer Entwicklung. Wenn man die Jungs zwei Jahre betreut und dann die Ergebnisse auch neben dem Platz sieht, erfüllt mich das mit Freude.

DFB.de: An welche Spieler erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Vural: Lukas Daschner spielt aktuell beim FC St. Gallen in der Schweiz. Jeremiaha Maluze ist mittlerweile Profi bei Eintracht Frankfurt und Caspar Jander verdient in England beim FC Southampton sein Geld. Auch Kaan Inanoglu, der einen Vertrag bei Dynamo Dresden unterschrieben hat, und Ben Hüning, der bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga spielt, habe ich als junge Spieler begleitet.

DFB.de: Ihr Schalker Kollege Norbert Elgert feierte gerade sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Hat seine Arbeit mit jungen Talenten für Sie Vorbildcharakter?

Vural: Ich kenne Norbert schon lange. Wir sind wahrscheinlich sogar die beiden dienstältesten U 19-Trainer im deutschen Fußball. Wir sind uns oft auf Turnieren und in Ligaspielen begegnet. Ich schätze seine Arbeit und seine menschliche Art sehr.

DFB.de: Können Sie sich auch vorstellen, dauerhaft im Nachwuchsbereich zu bleiben?

Vural: Ich fühle mich in Düsseldorf und in meiner derzeitigen Position sehr wohl. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass ich irgendwann noch einmal den Schritt in den Seniorenbereich machen werde. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, werde ich diese Erfahrung machen.