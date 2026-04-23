Die Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben gemeinsam mit der DFB GmbH & Co. KG und der ARD eine neue vertragliche Grundlage für den Finaltag der Amateure geschaffen. Die neue Vereinbarung sichert die Fortführung des erfolgreichen TV-Formats bis zum Ende der Saison 2029/2030 und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten, die Reichweite, Sichtbarkeit und Vermarktungspotenziale des deutschen Amateurfußballs weiter auszubauen.

Das zentrale Element des Formats bleibt auch in Zukunft unverändert: Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten behalten die Free-TV-Erstverwertungsrechte am Finaltag der Amateure. Damit wird auch künftig das etablierte Sendeformat mit einer mehrteiligen, bundesweiten Livekonferenz im Ersten fortgeführt. Das umfangreiche Livestreamangebot mit mindestens 15 Einzelspielen in voller Länge auf sportschau.de und den Onlineportalen der Landesrundfunkanstalten ergänzt die TV-Übertragung auch in den kommenden fünf Jahren.

Neben der Medienrechtevermarktung übernimmt die DFB GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit der best boys tv-factory GmbH auch die technische Umsetzung der TV-Produktion aller 21 Landespokalendspiele. Der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände erhalten durch die neue Vereinbarung erstmals auch die Möglichkeit, zusätzliche Vermarktungsrechte wahrzunehmen. Darunter fallen eine mögliche Live-Übertragung im deutschen Pay-TV sowie die Free- und Pay-TV Verwertung im Ausland.

Zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Dirk Brennecke, Geschäftsführer des Fußball-Verbandes Mittelrhein, sagt stellvertretend für die Steuerungsgruppe des Finaltags der Amateure, die seit 2015 den gemeinsamen Endspieltag der Landespokale organisiert: "Was einst als fixe Idee begann, zunächst nur in den Köpfen weniger, im vergangenen Jahr jedoch bereits sein grandioses zehnjähriges Jubiläum feierte, hat jetzt mit der neuen Vermarktungsvereinbarung und der Entscheidung, die TV‑Bildproduktion in eigene Hände zu nehmen, einen enormen Schritt nach vorn gemacht. Das betrifft nicht nur den gesteigerten Wert und die gestiegene Professionalität des Finaltags selbst, sondern eröffnet den Landesverbänden zugleich vielfältige Möglichkeiten für eine moderne und zukunftsorientierte Weiterentwicklung dieses bei Fans und Mannschaften gleichermaßen beliebten Formats für den Amateurfußball. Wir freuen uns schon jetzt auf die gemeinsame Übertragung des Finaltags der Amateure durch ARD, DFB GmbH & Co. KG und best boys tv‑factory GmbH am 23. Mai 2026."

Kay Dammholz, Director Medienrechte der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass der DFB seinen Beitrag dazu leisten kann, dieses erfolgreiche Format Finaltag der Amateure auch in den nächsten fünf Ausgaben am Tag des DFB-Pokalfinals der Männer umzusetzen. Neben der Sicherstellung des für alle Beteiligten wichtigen Status Quo der Liveübertragung im Ersten sowie im Streaming in der ARD Mediathek, wird der DFB dem Finaltag der Amateure zusätzliche mediale Sichtbarkeit und Relevanz im In- und Ausland verschaffen, nicht zuletzt durch Live-Übertragungen von ausgesuchten Einzelspielen auf unserem neuen Pay-TV-Sender DFB.TV."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärt: "Unsere regionale Expertise zeichnet die ARD in ihrer Berichterstattung aus, der Blick auf die verschiedenen Regionen in Deutschland ist uns dabei auch im Sport sehr wichtig. Bei kaum einem anderen nationalen Sport-Event wird dies so sichtbar wie beim Finaltag der Amateure. Deshalb freut es uns sehr, unsere langjährige Vereinbarung für die nächsten fünf Jahre fortzusetzen und weiterhin an einem Termin alle Landespokalendspiele in mehrstündigen Livekonferenzen sowohl im Ersten als auch in der ARD Mediathek zu übertragen."

Zum Finaltag der Amateure: Er ist in Form und Umfang einzigartig und begeistert Jahr für Jahr Millionen Fußballfans in ganz Deutschland. Im Rahmen des Formats werden jährlich alle Landespokalendspiele der ersten Herrenmannschaften ausgetragen und können in einer mehrstündigen TV-Livekonferenz sowie in einem umfangreichen Livestreamangebot verfolgt werden. Die elfte Auflage des Finaltags der Amateure findet am 23. Mai 2026 und damit erneut am Tag des DFB-Pokalfinales der Männer statt, das am Abend im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.