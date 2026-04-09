FIFA nominiert vier DFB-Schiris für die WM

Großer Erfolg für DFB-Schiedsrichter Felix Zwayer: Der 44-jährige Berliner ist gemeinsam mit seinen Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz von der FIFA für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert worden. Zudem wird Bastian Dankert während des Turniers als Video-Assistent zum Einsatz kommen. Das hat der Weltfußballverband am Donnerstag offiziell bestätigt.

Für Zwayer und sein Team ist es nach den Einsätzen bei der EURO 2024 in Deutschland und der Klub-WM 2025 in den USA das dritte große Turnier. Zudem leitete das Gespann um den Unparteiischen des SC Charlottenburg im vergangenen Jahr das Europa-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United (1:0) in Bilbao. Insgesamt bestritt der Berliner weit über 100 Spiele auf internationaler Ebene.

Bastian Dankert absolviert sein fünftes internationales Turnier auf FIFA- bzw. UEFA-Ebene. Unter anderem war er im Finale der FIFA Klub-WM zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain im Einsatz.

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, beglückwünscht die DFB-Schiris zur Nominierung: "Bei der Fußball-WM als Schiedsrichter dabei zu sein, ist für jeden Unparteiischen ein Traum. Diesen dürfen sich Felix Zwayer und sein Team sowie Bastian Dankert nun erfüllen. Dazu gratuliere ich ihnen. Die Wahl der FIFA ist erneut eine Auszeichnung für das deutsche Schiedsrichterwesen. Die Nominierten haben durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sind dafür zurecht belohnt worden. Ich wünsche ihnen für den restlichen Saisonverlauf viel Erfolg und bei der WM in Übersee alles Gute und ein glückliches Händchen."