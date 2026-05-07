DFB-Partner
Ferrero-Aktion gestartet: "Sammelspaß zur WM" mit DFB-Teamstickern
Der Countdown läuft - und der langjährige DFB-Partner Ferrero stimmt Fans schon jetzt mit der Aktion "Sammelspaß zur WM" auf den großen Fußball-Sommer ein. Dabei stehen wieder die beliebten exklusiven DFB-Teamsticker im Mittelpunkt, die die Nationalspieler in vielfältigen Motiven zeigen - von Porträts über Actionszenen bis hin zu emotionalen Jubelmomenten. Für alle Fußballfans gibt es außerdem XXL-Mannschaftssticker und ein Starterset, bestehend aus einem personalisierten Sammelheft (powered by kicker) inklusive zwei Stickertüten mit jeweils fünf Motiven zum Sammeln.
Neben den Stickern kann für exklusive Prämien von adidas in limitierter Auflage gesammelt werden: Fußball, T-Shirt, Trinkflasche und Socken im Dreierpack. Die Aktionspackungen von duplo, nutella, hanuta, Milch-Schnitte und vielen weiteren kinder-Produkten mit den Codes zum Sammeln sowie das Sammelheft sind jetzt im Einzelhandel erhältlich. Auf der Aktionswebsite können außerdem spannende kicker-Fakten rund um Fußball und die WM entdeckt sowie digitale Abzeichen freigeschaltet werden.
Alle weiteren Infos gibt es auf ferrero-sammelspass.de.
Kategorien: DFB-Partner
Autor: dfb
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