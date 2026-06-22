FC-Torjägerin Emily Tichelkamp: "Eine noch bessere Bühne"

Nach drei Jahren Abstinenz wird die U 21 des 1. FC Köln in der kommenden Saison 2026/2027 wieder in der 2. Frauen-Bundesliga an den Start gehen. Mit 15 Treffern in der Liga und drei Toren in den Aufstiegsspielen gegen Holstein Kiel (4:0, 0:0) hatte Stürmerin Emily Tichelkamp wesentlichen Anteil am Aufstieg. Im DFB.de-Interview spricht die 23-Jährige mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Erfolg.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, Frau Tichelkamp! Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Emily Tichelkamp: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Ziel erreicht haben. Die Freude ist riesig.

DFB.de: War es die Krönung einer herausragenden Saison?

Tichelkamp: Auf jeden Fall. Wir haben insgesamt sehr konstante Leistungen gezeigt und uns für die harte Arbeit belohnt.

DFB.de: Nach dem 4:0-Hinspielsieg reichte in Kiel ein 0:0. Was war entscheidend, um sich am Ende durchzusetzen?

Tichelkamp: Durch das deutliche Ergebnis im Hinspiel standen wir nicht so unter Zugzwang. Wir haben den Ball gut laufen lassen, dem Gegner nur wenige Möglichkeiten gestattet und es konsequent runtergespielt.

DFB.de: Welchen Einfluss hatten die hohen Temperaturen?

Tichelkamp: Durch die gute Ausgangsposition kam uns das schon ein wenig entgegen. Ich denke, man hat aber auch gesehen, dass die Fitness bei unserem Team stimmt.

DFB.de: Mit Ihren drei Toren im Hinspiel hatten Sie entscheidenden Anteil am Aufstieg. Wie fühlt sich das für Sie an?

Tichelkamp: Natürlich freut sich jede Spielerin, wenn sie dem Team helfen kann. Jede hat im Laufe der Saison ihren Beitrag zu unserem Erfolg geleistet.

DFB.de: Wie gerne hätten Sie auch im Rückspiel noch den Siegtreffer erzielt?

Tichelkamp: Klar wären wir gerne auch mit einem Sieg aufgestiegen. Deshalb hätte ich mich schon sehr gefreut, wenn mein Pfostenschuss in der Schlussphase im Netz gelandet wäre. Da wir den Aufstieg dennoch geschafft haben, war es aber auch so voll in Ordnung.

DFB.de: Schon 2023 waren Sie mit Borussia Mönchengladbach aus der Frauen-Regionalliga West in die 2. Frauen-Bundesliga aufgestiegen. Wie würden Sie die beiden Erfolge vergleichen?

Tichelkamp: Das ist schwierig. Ich würde aber schon sagen, dass es sich diesmal noch besser anfühlt.

DFB.de: War es von Beginn an die Zielsetzung des Teams, die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse zu schaffen?

Tichelkamp: Intern war vor Saisonbeginn schon mal das Wort Aufstieg gefallen. (lacht) Wir wussten aber, dass unsere Konkurrenz in der Liga sehr stark ist. Von daher sind wir ganz sicher nicht als Meisterschaftsfavorit ins Rennen gegangen. Umso schöner, dass es geklappt hat.

DFB.de: Ist dieser Erfolg vor allem auch deshalb besonders, weil der FC in der Liga das ambitionierte Frauenteam von Borussia Dortmund hinter sich lassen konnte?

Tichelkamp: Auf jeden Fall. Kaum jemand hat uns zugetraut, vor dem BVB ins Ziel zu kommen. Wir haben aus den direkten Duellen vier Punkte geholt und auch sonst bis auf wenige Ausnahmen gezeigt, dass wir einfach eine geile Mannschaft haben.

DFB.de: Was waren die entscheidenden Gründe für die herausragende Saison?

Tichelkamp: Wir sind als Team eine echte Einheit, wie eine Familie. Jede und jeder nimmt seine Rolle an und gibt alles dafür, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. So etwas habe ich in dieser Form in meiner Karriere noch nicht so oft erlebt.

DFB.de: Welchen Anteil hat Trainerin Verena Hagedorn, die selbst Nationalspielerin war, am Erfolg des Teams?

Tichelkamp: Einen riesigen, aber grundsätzlich haben alle Beteiligten aus der Mannschaft, aus dem Trainerteam und aus dem gesamten Staff einen großen Anteil. Bei ihr merkt man natürlich, dass sie über eine große Erfahrung verfügt und uns vor allem taktisch sehr gut einstellen kann. Das hilft uns extrem.

DFB.de: Worauf freuen Sie sich in der 2. Frauen-Bundesliga am meisten?

Tichelkamp: Schon seit Jahren wird das Niveau der Liga immer besser. Deshalb freue ich mich sehr darauf, dass wir uns mit noch stärkeren Gegnern messen können.

DFB.de: Zuletzt taten sich zweite Mannschaften in der 2. Frauen-Bundesliga allerdings sehr schwer. Sogar die Nachwuchsteams des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg konnten den Abstieg nicht verhindern. Wird deshalb der Klassenverbleib das Ziel sein?

Tichelkamp: Es wird sicherlich unsere wichtigste Aufgabe sein, uns sportlich in der Liga zu behaupten. Aufgrund unserer guten Strukturen und Trainingsbedingungen im Verein bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir uns auf Dauer in der Liga etablieren können.

DFB.de: Was werden Sie sich persönlich vornehmen?

Tichelkamp: Ich möchte weiter an mir arbeiten, mich verbessern und das Team auch in der 2. Frauen-Bundesliga bestmöglich unterstützen.

DFB.de: Was Ihnen in Ihrer Karriere noch fehlt, ist ein Einsatz in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Lebt der Traum noch, den Sprung zu schaffen?

Tichelkamp: Für jede Spielerin ist es das Ziel, so hoch wie möglich zu spielen. Das gilt selbstverständlich auch für mich. Mal schauen, was die kommende Saison bringt. Auf jeden Fall ist die 2. Frauen-Bundesliga eine noch bessere Bühne, um sich zu empfehlen.