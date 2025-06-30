FAQ zu den Themen Spielmanipulation und Hinweisgebersystem

DFB und DFL nehmen ihre Verantwortung ernst, die Integrität des Wettbewerbs vor Spielmanipulation zu schützen. Ziel ist es, alle Beteiligten - von Spieler*innen über Trainer*innen und Schiedsrichter*innen bis hin zu Klubmitarbeitenden und deren Angehörigen - frühzeitig über die Gefahren aufzuklären.

Die Maßnahmen stützen sich auf vier zentrale Säulen:

Schulungs- und Informationsprogramme

Vermittlung relevanter Regeln und Vorschriften

Etablierung eines Ombudsmanns (seit 2011: Dr. Carsten Thiel von Herff)

Überwachung internationaler Wettmärkte

Weitere Informationen finden sich unter: gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de

Darüber hinaus werden Spiele bis zur Oberliga durch die Firma Genius auf Auffälligkeiten im Wettverhalten überwacht. Bei Verdachtsfällen besteht ein bewährter, enger Austausch mit den zuständigen Ermittlungsbehörden.