Die zweite Runde in der diesjährigen DFB-Pokalsaison steht in ihren Startlöchern. Am Dienstag und Mittwoch werden die 16 Achtelfinalisten ermittelt, dabei kommt es unter anderem zu vier Bundesligaduellen. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen.

Welche Teams sind in der zweiten DFB-Pokalrunde noch dabei?

Erstmals seit 18 Jahren haben alle 18 Erstligisten ihre Auftaktaufgabe erfolgreich bewältigt und sind demnach auch noch in der zweiten Runde vertreten. Acht von ihnen treten in direkten Duellen gegeneinander an: Bei Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen und Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt treffen jeweils zwei frühere mehrfache Pokalsieger aufeinander. Außerdem empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Union Berlin sowie der SC Paderborn den Vorjahresfinalisten VfB Stuttgart. Hinzu kommen elf Zweitligisten, zwei Drittligisten und ein Regionalligist. Die beiden Drittligisten Rot-Weiss Essen (gegen RB Leipzig) und die SG Sonnenhof Großaspach (gegen den FC Augsburg) haben jeweils Bundesligisten zugelost bekommen. Die SSV Jeddeloh II, der letzte verbliebene Viertligist aus der Regionalliga Nord, empfängt Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC.

Wer überträgt die Partien der zweiten DFB-Pokalrunde?

Bei der medialen Vermarktung hat der Wettbewerb in dieser Saison ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Zuge des neuen Vermarktungszyklus konnte der DFB bestehende Partnerschaften verlängern und mit RTL Deutschland einen zusätzlichen nationalen Free-TV-Partner gewinnen. Alle 63 Pokalpartien, darunter die 16 Zweitrundenpaarungen, sind somit nicht mehr nur bei Sky, sondern auch bei RTL+ live als Einzelspiel und in der Konferenz zu sehen.

Im Free-TV laufen zudem gleich drei Begegnungen. Das Bundesligaduell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt am Dienstag (ab 18 Uhr) überträgt RTL, bevor am gleichen Abend (ab 20.45 Uhr) im ZDF die beiden Erstligisten Borussia Dortmund und SV Werder Bremen zu sehen sein werden. Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) steigt dann in der ARD der Vergleich zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Was ist besonders kurios?

Für zwei unterlegene Mannschaften vom Dienstag gibt es fünf Tage später am folgenden Sonntag direkt die Möglichkeit zur schnellen Revanche. Denn die Begegnungen Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt sowie 1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin stehen am 8. Spieltag in der Bundesliga erneut an - allerdings dann auf dem jeweils anderen Platz.

Wann und wo wird das Achtelfinale ausgelost?

Den Vorabend von Allerheiligen sollten sich vor allem die Fans der siegreichen Mannschaften im Kalender markieren. Denn am Sonntag, 1. November, wird ab 19.15 Uhr live in der ARD-Sportschau der Fahrplan für das Pokalachtelfinale ermittelt. Die Ziehung ist im Ersten sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de zu sehen. Wer im Deutschen Fußballmuseum als "Glücksfee" die Kugeln zieht, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Wann sind die weiteren Runden geplant?

Die Achtelfinals sind noch in diesem Jahr für den 1. und 2. Dezember terminiert. Im kommenden Kalenderjahr geht es dann Anfang Februar an vier unterschiedlichen Terminen (2., 3., 9., 10.) mit den Viertelfinals weiter. Die beiden Halbfinalpartien werden am 20. und 21. April 2027 gespielt. Das Finale steigt am 29. Mai 2027 um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion.