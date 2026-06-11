Fanbotschaft bei der WM 2026

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ist gestartet und mit ihr die Vorfreude tausender deutscher Fans auf ein außergewöhnliches Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die weiten Entfernungen, unterschiedlichen Austragungsorte und besonderen Gegebenheiten vor Ort stellen Reisende jedoch auch vor Herausforderungen.

Bei der WM 2026 gibt es deshalb eine Fanbotschaft für deutsche Fans. Sie ist ein Angebot von Fans für Fans: Erfahrene und in der Fanszene der Nationalmannschaft vernetzte Fans stehen als persönliche Ansprechpartner*innen an den jeweiligen Spielorten vor Ort zur Verfügung. Sie unterstützen mit aktuellen Informationen, Orientierung und praktischen Hinweisen rund um den Turnierbesuch.

Der DFB finanziert und begleitet die Fanbotschaft in besonderer Weise. Gemeinsam mit den Fanbeauftragten des DFB sorgt das Team dafür, dass reisende Fans eine niedrigschwellige, persönliche und fan-nahe Anlaufstelle finden. Damit orientiert sich die Fanbotschaft 2026 stärker am Prinzip fangetragener Unterstützung, wie es bei internationalen Turnieren auch von vielen anderen europäischen Fanbotschaften gelebt wird.

Weit mehr als nur ein Infostand

Die Fanbotschaft ist dabei weit mehr als nur ein Informationsstand. Sie schafft Raum für Austausch und Begegnung und unterstützt bei Fragen rund um das Turnier. Auch in schwierigen Situationen können sich Fans auf die Unterstützung der Fanbotschaft vor Ort verlassen: Für Notfälle steht eine Fan-Hotline zur Verfügung, über die schnell und unbürokratisch Hilfe vermittelt werden kann. Darüber hinaus ist die Fanbotschaft persönlich vor Ort sowie per E-Mail erreichbar. Über den eigenen WhatsApp-Kanal informiert die Fanbotschaft regelmäßig über wichtige Hinweise, aktuelle Entwicklungen und Angebote rund um das Turnier.

Die Fanbotschaft verantwortet zudem die Redaktion und Verteilung eines Fanzines. Darin finden Fans wichtige Informationen, aktuelle Hinweise und praktische Tipps rund um die WM 2026. Die aktuellen Fanzine-Ausgaben können auch über die Fan-Infos digital abgerufen werden.

Mit ihrem Engagement schafft die Fanbotschaft eine offene Fanatmosphäre und leistet einen wichtigen Beitrag für ein positives Gemeinschaftserlebnis während der WM.

So können Fans die Fanbotschaft erreichen

Vor Ort: An den Fan-Treffpunkten in den jeweiligen Spielorten

E-Mail: Fanbotschaft2026@gmx.de

Fan-Hotline: +49 151 16788 111 (ab 13.06.26 täglich 9:00-18:00 Uhr Ortszeit USA/Kanada und an Spieltagen bis 1 Stunde nach Abpfiff)

WhatsApp-Kanal: Hier geht's zum WhatsApp-Kanal!