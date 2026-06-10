Fan-Match gegen die Elfenbeinküste

Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind nicht nur die Nationalmannschaften auf dem Platz gefordert. Auch das beliebte Fan-Match bringt Fans verschiedener Nationen auf dem Rasen zusammen.

Am 17. Juni 2026 haben Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft die Gelegenheit, selbst die Fußballschuhe zu schnüren und gegen die Fan-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste anzutreten. Gespielt wird ab 19 Uhr auf den Courtneypark Athletic Fields in Mississauga (600 Courtneypark Dr W, Mississauga, ON L5W 1L9, Kanada).

Wer die deutsche Fan-Elf beim Fan-Match unterstützen möchte, kann sich bis spätestens 15.06.2026 hier bewerben.

Alle Fans sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, sei es auf dem Platz oder als Unterstützung am Spielfeldrand. Bitte beachtet, dass vor Ort keine Cateringstände vorhanden sein werden. Für die eigene Verpflegung sollte daher bitte selbst gesorgt werden.

Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, viele bekannte Gesichter und einen gelungenen Fußballabend im Rahmen der WM 2026!