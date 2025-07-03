Am 7. September (ab 20.45 Uhr) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Köln gegen Nordirland ihr erstes Heimspiel in der WM-Qualifikation. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können sich für die Partie im RheinEnergieSTADION nun bereits ihre Tickets sichern.

Eintrittskarten sind im DFB-Ticketportal oder über die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erhältlich. Der öffentliche Kartenvorverkauf startet am kommenden Dienstag um 10 Uhr.

15 Euro-Tickets im Fanblock

Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15 Euro-Tickets im Fanblock, der sich in Köln auf der Südtribüne befindet. Fan-Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets im Fanblock bestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis von 25 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro). Außerdem können Fan-Club-Mitglieder auch Tickets in weiteren Kategorien erwerben.

Der Familienblock N1 ist nach den Verkaufsphasen des Fan Club Nationalmannschaft und der Fanbase bereits ausverkauft. Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unserem Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.