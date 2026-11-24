Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist zurück. Die Saison 2026/2027 läuft. Im Fakten-Flash wirft DFB.de einen Blick auf die spannendsten Zahlen, Daten und Fakten des 11. Spieltages.

Seit 2012 trägt Lisa Karl das Trikot des SC Freiburg. Beim 2:0-Derbysieg gegen den VfB Stuttgart absolvierte die 29 Jahre alte Kapitänin und Außenverteidigerin ihren 196. Einsatz für die Breisgauerinnen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga und ist damit nun alleinige Rekordspielerin des Sport-Clubs.

Von ihrer Vorgängerin und Ex-Nationalspielerin Hasret Kayikci, die dem Verein nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Funktionärin erhalten blieb, sowie von Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick bekam Lisa Karl bereits vor dem Anpfiff ihres Rekordspiels einen Bilderrahmen mit einem Jubiläumstrikot überreicht.

Nachdem die Freiburgerinnen mit dem Dreier gegen den VfB eine Serie von vier Niederlagen beendet hatten, sagte Lisa Karl gegenüber MagentaSport: "Ich bin stolz auf das Team, das in einer schwierigen Situation sehr gut performt hat. Wir sind geduldig geblieben und haben am Ende auch verdient gewonnen. So war es ein perfekter Tag für uns." Ihr Trainer Marco Konrad betonte: "Wir sind sehr froh, dass wir Lisa ein Geschenk machen konnten. 196 Bundesligaspiele für einen Verein sind beeindruckend."

Auf dem Weg, neue Rekordspielerin ihres Vereins zu werden, ist auch Innenverteidigerin Lilla Turányi bei Bayer 04 Leverkusen. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin (3:0) war die 27 Jahre alte Ungarin zum 126. Mal in der höchsten deutschen Spielklasse für die Rheinländerinnen am Ball. Gemeinsam mit Merle Barth (inzwischen RC Deportivo A Coruna/Spanien) und Kristin Kögel (RC Straßburg/Frankreich) belegt sie nun Rang zwei der vereinsinternen Rekordspielerinnenliste. Führende ist Torhüterin Anna Klink (FC Bayern München) mit 138 Einsätzen. Noch im Laufe dieser Saison könnte Lilla Turányi vorbeiziehen.

Mainz 05 holt erste Punkte

Aufsteiger und Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 holte am 11. Spieltag seine ersten Punkte in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Kara Bathmann erzielte beim 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg das einzige Tor der Partie. Mainz gewann gegen den Club trotz eines Torschussverhältnisses von 4:25. Auch bei den Flanken (3:19) lag Mainz deutlich zurück. Das Duell der beiden Teams, die um den Klassenverbleib kämpfen, war zugleich die intensivste Partie des Spieltages: 343 Zweikämpfe wurden registriert. Nürnbergs Sanja Homann bestritt allein schon 65, die Mainzer Torschützin Kara Bathmann 45.

Proost ist äußerst aktiv

Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern München stellte beim 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim mit 714 Pässen und einer Erfolgsquote von 91,5 Prozent gleich zwei Bestwerte an diesem Spieltag auf. Hoffenheim kam auf 411 Pässe bei einer Quote von 81,8 Prozent. Edna Imade verwandelte ihren einzigen Abschluss in dieser Partie zum Münchner Siegtreffer. Der FC Bayern erspielte sich insgesamt vier Großchancen, nutzte davon aber nur eine. Sophie Proost gab fünf Torschüsse ab und bereitete Imades Tor vor.

Blitzstart dank Sternad

Mit ihrem Treffer zur frühen 1:0-Führung (9.) und der Torvorlage vor dem 2:0 von Marlene Müller (11.) hatte Angreiferin Maja Sternad entscheidenden Anteil am 3:0-Auswärtssieg von Bayer 04 Leverkusen beim 1. FC Union Berlin. Dabei gewann sie lediglich sechs ihrer 28 Zweikämpfe. Auch insgesamt kam Bayer 04 gegen die "Eisernen" nur auf eine Zweikampfquote von 41,7 Prozent (schlechtester Wert an diesem Spieltag), setzte sich aber dennoch souverän durch und hält Anschluss an Platz drei.

Küver oft an der Kugel

Vizemeister VfL Wolfsburg schlug in der Partie bei RB Leipzig (2:1) insgesamt 29 Flanken, Leipzig keine einzige. Die dänische Nationalstürmerin Cecilie Fløe gab allein neun Torschüsse ab, fast doppelt so viele wie RB Leipzig als komplette Mannschaft mit fünf. Mit einem Tor und einer Vorlage war sie auch an beiden Wolfsburger Treffern beteiligt. VfL-Innenverteidigerin Nationalspielerin Camilla Küver spielte allein 122 Pässe, 91 Prozent ihrer Zuspiele kamen an.

Birkholz im Blickpunkt

Der SC Freiburg gab beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart 30 Torschüsse ab - es war der Höchstwert des Spieltages. Dennoch fielen beide Treffer durch die eingewechselte Selina Vobian (86.) und Luca Birkholz (88.) erst in der Schlussphase. Zuvor hatte U 23-Nationalspielerin Birkholz bereits jeweils Latte und Pfosten getroffen.

Lührßen legt gerne vor

Eintracht Frankfurts Außenverteidigerin Nina Lührßen schlug beim 2:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV allein elf Flanken. Die Gästinnen aus der Hansestadt kamen zusammen gerade einmal auf zwei. Den Führungstreffer von Hayley Raso bereitete Nina Lührßen per Eckball vor.