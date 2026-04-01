Exklusives Ticketkontingent fürs Training der Frauen-Nationalmannschaft

Die Frauen-Nationalmannschaft lädt zu einem besonderen Highlight ein: Am kommenden Dienstag findet in Herzogenaurach die Auftakttrainingseinheit statt - und für Fan-Club-Mitglieder steht ein limitiertes, kostenloses Ticketkontingent zur Verfügung.

Bevor es für das Team von Christian Wück am 14. April in Nürnberg in der WM-Qualifikation gegen Österreich weitergeht, haben Fan-Club-Mitglieder die Gelegenheit, die Spielerinnen hautnah bei ihrer Vorbereitung zu erleben. Zusätzlich ist der Fan-Club-Bus vor Ort, und es werden Deutschlandfahnen ausgegeben. Das Adi-Dassler-Stadion öffnet am Dienstag um 15.45 Uhr, Trainingsbeginn ist um 16.30 Uhr.

Für den Zutritt benötigt jede Person ein Ticket, dies gilt auch für Babys und Kleinkinder. Es sind keine Taschen erlaubt, die größer als A4-Format sind. Vor Ort sind ausreichend Toiletten vorhanden. Getränke dürfen in Plastikflaschen oder Tetrapacks mitgebracht werden, Glasgefäße sind nicht zugelassen. Parkmöglichkeiten stehen in der Horst-Dassler-Straße 1 in 91074 Herzogenaurach zur Verfügung.

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