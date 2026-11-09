Ex-Leipzigerin Andrade führt Köln zum Heimsieg

Neun Tage nach dem 1:0-Heimerfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals setzte sich der 1. FC Köln auch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor eigenem Publikum gegen RB Leipzig durch. Zum Abschluss des 9. Spieltages behielt das Team von Trainerin Britta Carlson diesmal 3:1 (2:1) die Oberhand und festigte den sechsten Tabellenplatz. Bis zur Rang drei (Eintracht Frankfurt) sind es nur noch zwei Zähler.

Vor 1402 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion gingen zwar die Leipzigerinnen durch ein unglückliches Eigentor von Kölns Torfrau Lisa Schmitz (20.) in Führung. Noch vor der Pause sorgten jedoch die Ex-Leipzigerin Lydia Andrade (38.) und Vanessa Leimenstoll (40.) für die Wende. In der zweiten Halbzeit machte erneut Lydia Andrade (57.) nach einem Konter alles klar. Neben den drei Toren traf der FC auch noch dreimal Aluminium.

Stephan: "Deutlich zu wenig"

"Nach dem Rückstand hat die gesamte Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt", sagte Matchwinnerin Lydia Andrade im Interview mit SPORT1. "Ich bin stolz auf das Team, das schon in der zurückliegenden Spielzeit seine Qualitäten gezeigt hatte. Jetzt läuft es bei uns noch besser."

Kölns Torhüterin Lisa Schmitz meinte: "Lydia ist superschnell und eiskalt vor dem Tor. Wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Die drei Punkte für uns sind hochverdient. Beim Gegentreffer zum 0:1 wurde ich aus meiner Sicht behindert."

RB-Trainer Jonas Stephan erklärte: "Wir haben über 90 Minuten nicht auf das Feld gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Unsere zwischenzeitliche Führung war glücklich. Der FC hat verdient gewonnen, von uns war es deutlich zu wenig."

Wechsel im Leipziger Tor

Kölns Cheftrainerin Britta Carlson, die zum 50. Mal bei einem Pflichtspiel für den FC an der Seitenlinie stand, entschied sich für dieselbe Startelf, die auch im Pokalspiel gegen die Sächsinnen erfolgreich war. Nach überstandenen Verletzungen kehrten Saedis Run Heidarsdottir, Dora Zeller und Torhüterin Irina Fuchs in den Kader zurück, nahmen aber zunächst auf der Bank Platz. Die eingewechselte Laura Donhauser bestritt ihren 100. Einsatz für die Rheinländerinnen, Torschützin Vanessa Leimenstoll war zum 50. Mal für den FC am Ball.

Bei RB Leipzig gab es drei Veränderungen in der Anfangsformation. So erhielt die 19-jährige Belgierin Aude Waldbillig im Tor erstmals den Vorzug vor Elvira Herzog und gab ihr Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse. Außerdem rückten Andrea Norheim (für die leicht angeschlagene Zenia Mertens) und Therese Simonsson (für die am Oberschenkel verletzte Emilia Asgeirsdottir) neu ins Team. Weiterhin passen mussten auch Lara Marti, Annabel Schasching und Lou-Ann Joly.

Wende in nur zwei Minuten

Den ersten Abschluss verzeichneten die Gästinnen, als die frühere Kölnerin Marleen Schimmer an Kölns Torfrau Lisa Schmitz scheiterte. Das erste richtige Ausrufezeichen ging allerdings auf das Konto des FC, als Carlotta Imping nach einem Zuspiel von Laura Feiersinger den Ball an das Lattenkreuz setzte. Auch in der Folgezeit hatten die Kölnerinnen leichte Vorteile und die besseren Chancen. So zielte Laura Vogt aus der Distanz ein wenig zu hoch, Carolin Elsen schoss am Tor vorbei. In Führung ging dann allerdings RB Leipzig. Nach einem Eckball von Alieke Tuin lenkte FC-Torhüterin Lisa Schmitz den Ball unter starker Bedrängnis mit dem Arm zum 0:1 (20.) ins eigene Netz.

Die Gastgeberinnen zeigten sich von dem Rückstand jedoch nicht geschockt, sondern drängten sofort auf den Ausgleich. Pech hatte Innenverteidigerin Celina Degen, die nach einer Ecke von Jubilarin Vanessa Leimenstoll per Kopfball den Außenpfosten traf. Den Nachschuss von Pauline Bremer parierte Aude Waldbillig per Fußabwehr.

Mit einem Doppelschlag wendete der 1. FC Köln dann jedoch innerhalb von zwei Minuten das Blatt. Zunächst schloss Lydia Andrade eine gelungene Kombination über Laura Vogt und Pauline Bremer eiskalt vor Aude Waldbillig zum 1:1 (38.) ab. Nur kurz darauf nutzte Vanessa Leimenstoll einen Querpass von Carlotta Imping, um überlegt zur 2:1-Führung (40.) einzuschieben. Weil Lisa Schmitz in der Nachspielzeit einen 16-Meter-Schuss von Therese Simonsson zur Ecke klärte, ging Köln mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Boboy verpasst Ausgleich

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Leipzigerinnen die große Chance zum Ausgleich. Nach einem unwiderstehlichen Solo bediente Marleen Schimmer von der rechten Seite U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy, die den Ball jedoch aus kurzer Entfernung nicht an Lisa Schmitz vorbeibekam.

Stattdessen baute Lydia Andrade den Vorsprung aus. Nach einem langen Ball von Celina Degen verschätzte sich RB-Abwehrspielerin Andrea Norheim, so dass die Kölner Angreiferin aus der eigenen Hälfte alleine auf das Leipziger Tor zulaufen konnte und Torfrau Aude Waldbillig beim 3:1 (57.) erneut keine Abwehrchance ließ.

Während den Gästinnen nach dem Zwei-Tore-Rückstand bis auf einen wuchtigen Distanzschuss von Alieke Tuin und einen unplatzierten Schlenzer von Delice Boboy in der Offensive nicht mehr viel einfiel, hätte der FC das Ergebnis durchaus noch höher gestalten können. Carolin Elsen und Carlotta Imping zielten aus der Ferne knapp daneben, ehe Aude Waldbillig einen Schlenzer von Carlotta Imping noch an den Pfosten lenkte.