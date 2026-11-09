Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 9. Spieltags: Bayern schlägt Bremen spät

09.11.2026
Späte Siegerinnen: Die Bayern-Damen bauen ihre Erfolgsserie gegen Bremen weiter aus Foto: imago

Der 9. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist gespielt. Mit einem 4:0 in Freiburg verlässt der 1. FC Nürnberg die Abstiegszone und zieht am Hamburger SV vorbei, der mit 2:0 in Leverkusen den Kürzeren zog. Tabellenschlusslicht sind weiterhin die Damen von Mainz 05, die daheim dem VfB Stuttgart mit 1:3 unterlagen. An der Spitze marschieren Bayern München und der VfL Wolfsburg im Gleichschritt. Während die Frauen des amtierenden Meisters Werder Bremen spät mit 3:1 bezwangen, waren die Wölfinnen ebenfalls mit 3:1 in Frankfurt erfolgreich. Die Serie auf fünf Partie in Folge ohne Niederlage ausgebaut, aber den Sprung auf Platz sechs verpasst, hat unterdessen der 1. FC Union Berlin. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta musste sich zuhause mit einem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim begnügen. Zum Abschluss des Wochenendes verkürzte der 1. FC Köln mit einem 3:1 über RB Leipzig den Abstand auf die Internationalen Plätze auf zwei Zähler. DFB.de hat die besten Bilder des 9. Spieltags.

  • Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - SV Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - SV Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - SV Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SC Freiburg - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • SC Freiburg - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • SC Freiburg - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • Union Berlin - TSG Hoffenheim Foto: IMAGO
  • FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart Foto: dpa picture-alliance/DFB
  • FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart Foto: dpa picture-alliance/DFB
  • FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart Foto: dpa picture-alliance/DFB
  • 1. FC Köln - RB Leipzig Foto: imago
  • 1. FC Köln - RB Leipzig Foto: imago
  • 1. FC Köln - RB Leipzig Foto: imago

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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