Die Bilder des 9. Spieltags: Bayern schlägt Bremen spät

Der 9. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist gespielt. Mit einem 4:0 in Freiburg verlässt der 1. FC Nürnberg die Abstiegszone und zieht am Hamburger SV vorbei, der mit 2:0 in Leverkusen den Kürzeren zog. Tabellenschlusslicht sind weiterhin die Damen von Mainz 05, die daheim dem VfB Stuttgart mit 1:3 unterlagen. An der Spitze marschieren Bayern München und der VfL Wolfsburg im Gleichschritt. Während die Frauen des amtierenden Meisters Werder Bremen spät mit 3:1 bezwangen, waren die Wölfinnen ebenfalls mit 3:1 in Frankfurt erfolgreich. Die Serie auf fünf Partie in Folge ohne Niederlage ausgebaut, aber den Sprung auf Platz sechs verpasst, hat unterdessen der 1. FC Union Berlin. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta musste sich zuhause mit einem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim begnügen. Zum Abschluss des Wochenendes verkürzte der 1. FC Köln mit einem 3:1 über RB Leipzig den Abstand auf die Internationalen Plätze auf zwei Zähler. DFB.de hat die besten Bilder des 9. Spieltags.