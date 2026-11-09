Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manfred Uhlig verstorben

Die DFB-Schiedsrichter*innen trauern um Manfred Uhlig, früherer Bundesliga-Schiedsrichter und FIFA-Schiedsrichterassistent. Der Dortmunder ist am vergangenen Mittwoch, den 04. November 2026, im Alter von 86 Jahren verstorben. Zwischen 1979 und 1986 leitete er mehr als 50 Bundesliga-Partien sowie mehrere DFB-Pokal-Spiele. Als FIFA-Schiedsrichterassistent war er auch international im Einsatz.

Doch nicht nur auf dem Platz zeigte Uhlig großes Engagement für seine Leidenschaft. Nach seiner Karriere betreute er für Borussia Dortmund jahrelang die Schiedsrichter*innenteams. Dem BVB gehörte er bis zuletzt an. Zahlreiche Unparteiische nachfolgender Generationen profitierten von seinem großen Erfahrungsschatz. Dabei blieb Uhlig dem Schiedsrichterwesen an der Basis zeitlebens verbunden.

Wir erinnern uns mit Dankbarkeit an einen besonderen Menschen und sein langjähriges Engagement. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.