Erster Saisonsieg für Köln: Bienz bricht den Bann

Im elften Anlauf hat es geklappt. Zum Abschluss der Hinserie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga (11. Spieltag) hat der 1. FC Köln mit einem 1:0 (0:0) im Kellerduell bei Aufsteiger und Schlusslicht 1. FFC Turbine Potsdam den ersten Saisonsieg eingefahren. Mit jetzt fünf Punkten auf dem Konto verbesserten sich die Rheinländerinnen auf Rang zehn und bauten den Abstand zum einzigen Abstiegsplatz der Liga auf vier Zähler aus.

Vor 1013 Zuschauer*innen im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion erzielte die Schweizer Nationalspielerin Alena Bienz (60.) den Treffer des Tages. Die 21 Jahre alte Offensivspielerin bescherte damit Kölns Interimstrainerin Jacqueline Dünker einen Einstand nach Maß. Die vorherige Co-Trainerin hatte vor der Länderspielpause den freigestellten Cheftrainer Daniel Weber abgelöst.

Turbine Potsdam musste im elften Saisonspiel die zehnte Niederlage hinnehmen (bei einem Remis) und bleibt am Tabellenende. Nur beim 1:3 in Wolfsburg erzielten die Brandenburgerinnen bislang ein Tor.

Comeback für Ex-Nationalspielerin Schmidt

Nach der guten Leistung im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Bayer 04 Leverkusen (0:1) hatte Turbine-Trainer Kurt Russ nicht allzu viele Gründe für Umstellungen. Deshalb beließ es der österreichische Ex-Profi bei zwei Veränderungen in seiner Anfangsformation. Nach überstandenem Zehenbruch gab Ex-Nationalspielerin Bianca Schmidt ihr Comeback, lief neben Valentina Limani im Angriff auf. Außerdem rückte Noa Selimhodzic neu in die Startelf. Dafür blieben Ena Taslidza und Caroline Krawczyk zunächst auf der Bank.

Beim 1. FC Köln setzte Interimstrainerin Jacqueline Dünker im Tor auf Paula Hoppe (statt Josefine Osigus). Außerdem durfte im Vergleich zur 1:4-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen vor der Länderspielpause Vanessa Leimenstoll von Beginn an auflaufen (für Martyna Wiankowska). Kapitänin Celina Degen und Sylwia Matysik standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Für Sara Agrez kam die Partie noch zu früh, Anna-Lena Stolze muss noch längere Zeit pausieren. Amelie Bohnen kehrte nach ihrer Verletzungspause in den Kader zurück.

Die Gastgeberinnen starteten recht gut in die Partie, hatten nach einem Freistoß von Jennifer Cramer durch Lina Vianden die erste gefährliche Torannäherung. Der Ball ging aus kurzer Entfernung nur knapp vorbei. Danach wurde jedoch der 1. FC Köln aktiver. Einen Kopfball von Dora Zeller wehrte Turbine-Torhüterin Vanessa Fischer mühelos ab, ein Abschluss von Taylor Ziemer strich am Pfosten vorbei.

Ab Mitte der ersten Halbzeit stand Vanessa Fischer immer stärker im Mittelpunkt. Zweimal gegen Alena Bienz sowie gegen Vanessa Leimenstoll verhinderte die Potsdamer Torfrau mit glänzenden Paraden einen Rückstand. Dazu verfehlten Dora Zeller und Laura Donhauser den Kasten, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Großes Pech für Turbine: Mit Lina Vianden und Mia Schmid schieden gleich zwei Spielerinnen schon vor der Pause verletzungsbedingt aus. Dafür wurden Marike Dommasch und Ena Taslidza eingewechselt.

Erstes Saisontor von Bienz gut herausgespielt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurden die Potsdamerinnen ein wenig mutiger, die besseren Chancen hatte aber weiterhin der FC. So setzte sich Alena Bienz gut gegen Jennifer Cramer durch, traf aber mit ihrem Abschluss Vanessa Fischer genau im Gesicht. Zum Glück für Turbine ging es für die Torhüterin nach kurzer Behandlung weiter.

Der erlösende Führungstreffer für den 1. FC Köln war dann sehenswert herausgespielt. Nach einem Steilpass von Vanessa Leimenstoll setzte sich Taylor Ziemer im Strafraum gut durch und fand mit ihrem Querpass die völlig freistehende Schweizerin Alena Bienz, die beim 1:0 (60.) ihren ersten Saisontreffer markierte. Nur wenig später hatte Vanessa Leimenstoll das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber erneut an Vanessa Fischer, die ihre Mannschaft mit einem sehenswerten Reflex im Spiel hielt.

Auch in der Schlussphase blieben die Gäste am Drücker, ließen Turbine kaum einmal gefährlich vor das Tor kommen. Deutlich gefährlicher blieb der FC. Zweimal vergab Dora Zeller die mögliche Entscheidung. Am Ende reichte es jedoch zum ersten Dreier.