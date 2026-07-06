Erlein: "Wir wollen aus unseren Fehlern lernen"

Luca Erlein von der TSG Hoffenheim hat alle drei Gruppenspiele der deutschen U 19-Junioren bei der EM in Wales von Beginn an bestritten. Der Innenverteidiger, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feierte, spricht im DFB.de-Interview über das Halbfinale am Mittwoch (ab 20 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) gegen die Ukraine, den bisherigen Turnierverlauf, seine Ziele und Feiern im Team.

DFB.de: Luca, wie fällt dein Fazit nach der Gruppenphase aus?

Luca Erlein: Wir sind zufrieden, dass wir im Halbfinale stehen und uns für die WM qualifiziert haben. Ich glaube, es gab in jedem Spiel Phasen, wo wir uns verbessern können, aber auch solche, wo wir es gut gemacht haben. Das Fazit ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen wollen und es dann im Halbfinale bestmöglich umsetzen wollen.

DFB.de: Die Niederlage gegen Spanien war ein Dämpfer. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dem Spiel mit?

Erlein: Spanien war ein sehr guter Gegner, aber nicht unschlagbar. Wir hatten nicht unseren besten Tag und hatten Phasen im Spiel, wo wir nicht zu hundert Prozent da waren. Sollten wir nochmal auf Spanien treffen, werden wir es auf jeden Fall besser machen. Wir werden wissen, wie wir gegen sie zu spielen haben.

DFB.de: Die Offensive war mit acht erzielten Treffern sehr erfolgreich, defensiv habt ihr sieben Treffer kassiert. Wie schätzt du die Torbilanz ein?

Erlein: Es ist sehr gut zu wissen, dass wir Tore schießen können, aber gerade für uns Abwehrspieler ist es wichtig, zu null zu spielen, dass wir nicht so viele Gegentore schlucken wollen, wie im ersten und letzten Spiel. Es ist gut, dass wir immer für Tore gut sind, aber wenn man hinten keins bekommt, kann man schon einmal nicht verlieren. Das hat für uns Abwehrspieler die höchste Priorität, auch wenn wir immer versuchen, unsere Offensivspieler in Szene zu setzen.

DFB.de: Was bedeutet es dir, in allen drei Spielen von Anfang an gespielt zu haben?

Erlein: Ich bin sehr glücklich, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat. Ich glaube, dass ich das mit guter Leistung zurückgezahlt und drei gute Spiele gemacht habe. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben.

DFB.de: Du hattest gestern Geburtstag. Wie verbringt man den bei einer EM?

Erlein: Wir sind alle zusammen nach Manchester gefahren und haben dort ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe dann noch kurz meine Familie gesehen, bin dann aber wieder ins Hotel gegangen, um mich auf die kommenden Spiele zu fokussieren. Gefeiert wird dann später irgendwann.

DFB.de: Wo siehst du für die kommenden Spiele noch Steigerungspotential?

Erlein: Wir wissen als Team, was wir machen wollen, dass wir als Team wissen, was wir gegen den Ball und mit dem Ball machen. Wir wollen in jeder Phase des Spiels als Einheit auftreten, gegen den Ball kompakt stehen, mit dem Ball unsere Spieler in Position bringen. Wir wollen die Spiele so gestalten, dass wir die Kontrolle haben und natürlich wollen wir immer gewinnen.

DFB.de: Du hast im Seniorenbereich in der 3. Liga schon Fuß gefasst. Wie hilft dir das, in der U 19 Verantwortung zu übernehmen?

Erlein: Die 3. Liga hat mir gezeigt, wie Fußball sein kann. Es gibt dort viele Mannschaften, die nicht unbedingt mit dem Ball spielen, sondern mehr über das Körperliche kommen. Man muss dagegen halten, aggressiv, aber fair sein. Ich versuche, das hier weiterzugeben und ich glaube, das klappt ganz gut.

DFB.de: Die EM ist für Euch das erste große Turnier. Wie erlebst du die Atmosphäre hier?

Erlein: Auf dem Platz merkt man, dass jeder hierhingekommen ist, um die EM zu gewinnen. Das ist natürlich die Priorität. Außerhalb des Spielfelds haben alle ein gutes Verhältnis, wir haben viel Spaß zusammen, auch mit dem Staff, und haben eine gute Zeit. Aber sobald die Vorbereitung auf die Spiele beginnt, haben alle wieder den Fokus und dasselbe Ziel.

DFB.de: Was erwartest du im Halbfinale gegen die Ukraine?

Erlein: Die Ukraine hat bis jetzt eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Sie haben schon in der Qualifikation sehr gut performt und auch hier alles gewonnen. Es ist ein Gegner, der zurecht im Halbfinale steht. Wir müssen 100 Prozent auf den Platz bringen, um dagegenzuhalten. Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen und so müssen wir es angehen.

DFB.de: Wie groß ist der Glaube im Team, dass ihr den Pokal gewinnen könnt?

Erlein: Jeder ist zu 100 Prozent überzeugt, dass wir die beiden letzten Spiele gewinnen werden. Mit diesem Mindset gehen wir auch ins Halbfinale.