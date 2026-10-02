Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft trifft im Qualifikationsturnier für die anstehende Europameisterschaft in der Gruppe C auf die Nationen aus Malta, Nordmazedonien und Israel. Dies ergab die Auslosung der drei Vierergruppen, die am Nachmittag im UEFA-Hauptquartier in Nyon/Schweiz vorgenommen wurde. Gastgeber der vom 19. bis zum 24. Januar 2027 ausgetragenen Pre-Round ist Malta, der Inselstaat hatte bereits vorab als einer der drei Ausrichter festgestanden.

"Das im Sommer gewonnene Selbstvertrauen müssen wir in jedem weiteren Spiel beschützen, bestätigen und ausbauen", sagte Trainer Daniel Gerlach: "Zeitgleich wissen wir, dass wir noch viel bis zum ersten Pflichtspiel dazulernen müssen, um im Januar zu glänzen."

Auch die Gruppen der Hauptrunde, die vom 30. März bis zum 4. April ausgetragen wird, wurden am Freitag ausgelost. Der Sieger der deutschen Qualifikationsgruppe trifft im Hauptturnier auf Portugal, Polen und England.