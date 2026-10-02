Futsal
EM-Qualifikation: U 19 trifft auf Malta, Nordmazedonien und Israel
Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft trifft im Qualifikationsturnier für die anstehende Europameisterschaft in der Gruppe C auf die Nationen aus Malta, Nordmazedonien und Israel. Dies ergab die Auslosung der drei Vierergruppen, die am Nachmittag im UEFA-Hauptquartier in Nyon/Schweiz vorgenommen wurde. Gastgeber der vom 19. bis zum 24. Januar 2027 ausgetragenen Pre-Round ist Malta, der Inselstaat hatte bereits vorab als einer der drei Ausrichter festgestanden.
"Das im Sommer gewonnene Selbstvertrauen müssen wir in jedem weiteren Spiel beschützen, bestätigen und ausbauen", sagte Trainer Daniel Gerlach: "Zeitgleich wissen wir, dass wir noch viel bis zum ersten Pflichtspiel dazulernen müssen, um im Januar zu glänzen."
Auch die Gruppen der Hauptrunde, die vom 30. März bis zum 4. April ausgetragen wird, wurden am Freitag ausgelost. Der Sieger der deutschen Qualifikationsgruppe trifft im Hauptturnier auf Portugal, Polen und England.
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
Loosveld nominiert Kader für WM-Qualifikationsauftakt gegen Litauen
Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2028. Die DFB-Auswahl trifft am 18. Oktober (ab 18 Uhr) auf Litauen. Dafür hat Bundestrainer Marcel Loosveld nun einen 20-köpfigen Kader nominiert.
DFB-Präsidium beschließt Einführung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen
Das DFB-Präsidium hat heute die Einführung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen beschlossen. Der Aufbau des Teams erfolgt ab dem 1. Januar 2027 zunächst im Rahmen eines auf vier Jahre befristeten Pilotprojekts.
SQAD-Futsal-Challenge: Deutschland im Jubiläumsspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien
Zum zehnjährigen Bestehen der deutschen Futsal-Nationalmannschaft empfängt das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld am 9. Dezember im Münchner SAP Garden den Futsal-Rekordweltmeister Brasilien.