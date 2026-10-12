U 17-Juniorinnen
EM-Qualifikation: U 17 trifft auf Island
Für die U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2010) steht nach dem Kantersieg gegen Kasachstan (9:0) das zweite Spiel in der ersten EM-Qualifikationsrunde bevor. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 12.30 Uhr, live auf DFB.TV) am DFB-Campus in Frankfurt am Main auf Island.
Die Startelf: Großer - Hecke (K), Meyer, Shala, Watermeier, Zimmermann, Wardjawand, Kraus, Trümner, Krczal, Roppel.
"Jetzt treffen wir auf Island, das mit einem 3:0 gegen Tschechien ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt hat", sagt Cheftrainerin Kathrin Peter. "Dieses Spiel wird uns mit Sicherheit ganz anders fordern, aber wir werden uns gut darauf vorbereiten und mit viel Zuversicht in die Partie gehen."
Eintrittskarten im DFB-Ticketshop erhältlich
Karten für das Spiel gegen die Isländerinnen und das Gruppenfinale am Donnerstag gegen Tschechien am DFB-Campus gibt es im DFB-Ticketshop.
Die drei erstplatzierten Teams der insgesamt sieben Vierergruppen spielen in der zweiten Qualifkationsrunde im Frühjahr 2027 um die sieben Startplätze bei der EM-Endrunde neben Ausrichter Finnland. Bei der Europameisterschaft werden dann auch die europäischen Teilnehmer an der U 17-WM 2027 in Marokko ausgespielt.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
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