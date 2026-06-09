U 19-Frauen
EM-Generalprobe gegen die USA
Die deutschen U 19-Frauen bestreiten heute (ab 15 Uhr, live auf YouTube) ihre Generalprobe vor dem Start der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli). Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main geht es für die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer erneut gegen die Auswahl der USA. Den ersten Vergleich am Freitag hatte der DFB-Nachwuchs mit 0:2 verloren.
Bei der EM geht es für das deutsche Team am 27. Juni (ab 17 Uhr) im Eröffnungsspiel im FF BH Football Training Centre in Zenica gegen die Gastgeberinnen los. Es folgt am 30. Juni (ab 20 Uhr) im Stadion Asim Ferhatovic Hase in Sarajewo das zweite Vorrundenspiel gegen Polen, ehe zum Abschluss im Gruppenfinale am 3. Juli (ab 17 Uhr) erneut in Zenica das Duell mit Schweden wartet. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Halbfinale, das Endspiel steigt am 11. Juli.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
0:2 gegen die USA: U 19-Frauen verlieren vorletzten EM-Test
Die deutschen U 19-Frauen haben im vorletzten Test vor dem Start der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gegen die USA verloren. Auf dem DFB-Campus unterlag die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer den Amerikanerinnen mit 0:2 (0:1).
Live bei YouTube: U 19 testet gegen USA
Nach geglückter EM-Qualifikation läuft die Vorbereitung der U 19-Frauen auf die EM in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli) auf Hochtouren. Heute (ab 14 Uhr) steigt in Frankfurt am Main das erste von zwei Länderspielen gegen die USA.
Tickets für USA-Spiele am DFB-Campus
Für die U 19-Frauen stehen in Vorbereitung auf die EM 2026 zwei Länderspiele an. Am DFB-Campus in Frankfurt geht es am 5. und 9. Juni jeweils gegen die Auswahl der USA. Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal.