U 19-Frauen

EM-Generalprobe gegen die USA

09.06.2026
Wieder auf dem Campus, wieder gegen die USA: Die U 19-Frauen testen für die EM Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die deutschen U 19-Frauen bestreiten heute (ab 15 Uhr, live auf YouTube) ihre Generalprobe vor dem Start der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli). Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main geht es für die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer erneut gegen die Auswahl der USA. Den ersten Vergleich am Freitag hatte der DFB-Nachwuchs mit 0:2 verloren.

Bei der EM geht es für das deutsche Team am 27. Juni (ab 17 Uhr) im Eröffnungsspiel im FF BH Football Training Centre in Zenica gegen die Gastgeberinnen los. Es folgt am 30. Juni (ab 20 Uhr) im Stadion Asim Ferhatovic Hase in Sarajewo das zweite Vorrundenspiel gegen Polen, ehe zum Abschluss im Gruppenfinale am 3. Juli (ab 17 Uhr) erneut in Zenica das Duell mit Schweden wartet. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Halbfinale, das Endspiel steigt am 11. Juli.

Kategorien: U 19-Frauen

Autor: dfb

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Tickets für USA-Spiele am DFB-Campus

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