Frauen-Nationalmannschaft
EM-Auftakt gegen Polen: Das ist die Startelf
Startklar für die UEFA Women's Euro 2025: Heute (ab 21 Uhr, live in der ARD) startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in St. Gallen gegen Polen ins EM-Turnier. Bundestrainer Christian Wück ändert seine Aufstellung im Vergleich zum letzten Pflichtspiel in Österreich auf vier Positionen: Linder, Nüsken, Dallmann und Brand starten statt Kett, Lohmann, Cerci und Freigang ins erste Gruppenspiel.
Die Startelf: 1 Berger - 2 Linder, 4 Knaak, 6 Minge, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 11 Schüller, 16 Dallmann, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-EURO 2025
Autor: dfb
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