Elfmeterkrimi: Augsburg gewinnt in Köln

Als viertes Team nach der TSG Hoffenheim, dem 1. FC Magdeburg und dem VfB Stuttgart erreichte die U 17 des FC Augsburg das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Das Team von Trainer Jakob Strehlow setzte sich nach einer torreichen und turbulenten Begegnung beim 1. FC Köln erst im Elfmeterschießen 3:2 (4:4, 4:4, 2:3) durch.

Constantin Roth (5.) brachte die Gäste im Kölner Franz-Kremer-Stadion schon früh in Führung. Mit einem Doppelschlag wendeten jedoch Luca Mijatovic (14.) und Eymen Mustafa Erdogan (19.) schnell das Blatt. Noah Ebner (34.) glich für den FCA zum 2:2 aus, doch nahezu postwendend konterte Elfried Assiobo-Tipoh (36.) für die Hausherren. In der zweiten Halbzeit ließen Ben Exner (65.) und erneut Noah Ebner (73.) die Augsburger auf eine Entscheidung während der regulären Spielzeit hoffen, doch der nur fünf Minuten zuvor eingewechselte Simon Neugebauer (76.) rettete den FC in die Verlängerung.

Nachdem dort keine weiteren Tore gefallen waren, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Während die Kölner nur zwei ihrer insgesamt sechs Schüsse verwandeln konnten, trafen immerhin drei Augsburger und bescherten ihrem Team den Einzug in die nächste Runde. Den entscheidenden Elfmeter brachte Damian Galun im FC-Tor unter.

Halbfinale steigt am 8./9./10. Mai

Am kommenden Wochenende (8./9./10. Mai) hat der 1. FC Magdeburg im Halbfinale Heimrecht gegen die TSG Hoffenheim. Außerdem empfängt der VfB Stuttgart in der zweiten Partie den FC Augsburg.

Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für Sonntag, 17 Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), terminiert. Vor eigenem Publikum darf der Sieger des Duells zwischen Magdeburg und Hoffenheim antreten. Gesucht wird dann der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" schieden diesmal schon im Achtelfinale aus (2:4 bei Borussia Dortmund).