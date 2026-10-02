Der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt erwartet am 6. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga am Samstag (ab 17.55 Uhr, live in der ARD sowie bei MagentaSport und DAZN) den Meister, Pokalsieger und Tabellenführer FC Bayern München zum Topspiel. Im DFB.de-Interview spricht Larissa Mühlhaus mit Mitarbeiter Ralf Debat über das Duell mit dem Titelverteidiger - außerdem äußert sich die 23 Jahre alte Eintracht-Angreiferin zu ihrer Einladung in die Frauen-Nationalmannschaft.

DFB.de: Das Topspiel gegen den FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Wie sehr ist schon die Anspannung im Team zu spüren, Frau Mühlhaus?

Larissa Mühlhaus: Eine gewisse Anspannung ist immer da, gegen den FC Bayern natürlich besonders. Schließlich treffen wir auf einen Gegner mit sehr viel Qualität.

DFB.de: Der Tabellenzweite empfängt den Ligaprimus, mehr Spitzenspiel geht nicht. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Partie?

Mühlhaus: Ich hoffe, dass wir die drei Punkte in Frankfurt behalten. Es wird mit Sicherheit ein harter Kampf. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und werden alles tun, um möglichst einen Rückstand zu vermeiden.

DFB.de: Der FC Bayern scheint in dieser Saison noch nicht ganz bei 100 Prozent zu sein. Ist die Chance auf einen Sieg vielleicht so groß wie schon lange nicht mehr?

Mühlhaus: Klar, im DFB-Pokal lagen die Münchnerinnen bei einem Zweitligisten lange Zeit 0:1 zurück. Aber sie haben das Spiel ja noch auf ihre Seite gezogen. Grundsätzlich hat der FC Bayern einen herausragenden Kader, jede einzelne Spielerin besitzt eine sehr hohe Qualität.

DFB.de: Worauf wird es vor allem ankommen?

Mühlhaus: Es wird wichtig sein, in den Zweikämpfen von Beginn an voll da sein. Wir wollen möglichst viele zweite Bälle gewinnen und müssen vor dem gegnerischen Tor effektiv sein. Dann ist einiges möglich.

DFB.de: Erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren könnte die Eintracht an die Tabellenspitze der Google Pixel Frauen-Bundesliga klettern. Welche Bedeutung hätte das?

Mühlhaus: Damit würden wir definitiv ein Ausrufezeichen setzen. Spiele zu gewinnen, macht immer Spaß. Platz eins zu erobern, würden wir sehr gerne mitnehmen.

DFB.de: Der FC Bayern ist in nationalen Wettbewerben fast auf den Tag genau seit zwei Jahren ungeschlagen. Erhöht das noch den Reiz, diese Serie zu beenden?

Mühlhaus: Auf jeden Fall. Wir werden dafür unser Bestes geben.

DFB.de: Im UEFA Women's Europa Cup gelang durch ein 4:1 im Rückspiel gegen FC Hafnarfjördur den Einzug ins Achtelfinale. Bei Ihrer Einwechslung zur Pause stand es noch 0:1. Wie wichtig war das Weiterkommen mit Blick auf das Bayern-Spiel?

Mühlhaus: Es war sehr wichtig für uns, mit einem guten Gefühl in das nächste Ligaspiel zu starten. In der zweiten Halbzeit haben wir die notwendige Mentalität gezeigt.

DFB.de: Noch sind in dieser Saison mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa Cup drei Titel möglich. In welchem Wettbewerb rechnen Sie sich die besten Chancen aus?

Mühlhaus: Gute Frage. Grundsätzlich wollen wir in jedem Spiel das Beste herausholen und möglichst jedes Spiel gewinnen. Es wäre ein Traum, wenn dann auch ein Titel herausspringt.

DFB.de: Mit welchen Ambitionen waren Sie grundsätzlich im Sommer vom SV Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt gewechselt?

Mühlhaus: Ich wollte sportlich den nächsten Schritt machen. Ich merke auch schon, dass ich mich zum Beispiel physisch bereits weiterentwickelt habe. Ich war es zuvor nicht gewohnt, so viele Spiele in kurzer Zeit zu bestreiten, aber genau das wollte ich ja. Bitter war, dass wir die Ligaphase der Champions League verpasst haben. Jetzt sind wir aber hochmotiviert, im Europa Cup das Bestmögliche herauszuholen.

DFB.de: Wie würden Sie Ihre ersten Eindrücke von Ihrem neuen Klub beschreiben?

Mühlhaus: Es ist bislang alles sehr gut gelaufen. Die Stadt ist cool, ich wurde bestens aufgenommen. Der größte Unterschied sind die internationalen Spiele.

DFB.de: Nach einem guten Start mussten sie verletzungsbedingt etwa einen Monat aussetzen. Wie hart war das für Sie?

Mühlhaus: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Tribüne nichts für mich ist. (lacht) Es war nicht so cool, zuschauen zu müssen. Besonders hart war das Rückspiel gegen Paris St. Germain um den Einzug in die Champions League. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder fit bin und dem Team helfen kann.

DFB.de: Im DFB-Pokal und im Europa Cup meldeten Sie sich gleich wieder mit Treffern zurück. Sind Sie schon wieder bei 100 Prozent?

Mühlhaus: Ich bin zumindest schon wieder ziemlich nah dran, würde ich sagen. Durch weitere Spielminuten wird es sicherlich noch besser.

DFB.de: Auf Ihr erstes Bundesligator für die Eintracht warten Sie noch. Das Bayern-Spiel wäre ein guter Zeitpunkt, oder?

Mühlhaus: Das stimmt. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. (lacht)

DFB.de: Als aktuelle Nationalspielerin und Torschützenkönigin der Bundesliga erhalten Sie deutlich mehr Aufmerksamkeit als früher. Wie macht sich das für Sie bemerkbar und wie gehen Sie damit um?

Mühlhaus: Ich merke schon, dass ich häufiger angesprochen werde, empfinde das aber nicht als Belastung. Als Nationalspielerin und Torschützenkönigin steht man automatisch mehr im Fokus der Medien und wird bekannter. Darauf bin ich auch stolz. Meine Familie und meine Freunde sorgen aber schon dafür, dass ich auf dem Boden der Tatsachen bleibe.

DFB.de: Mit vielen Bayern-Spielerinnen wird es für Sie in der kommenden Woche ein schnelles Wiedersehen beim DFB-Team geben. Wie sehr haben Sie sich über die Einladung von Bundestrainer Christian Wück gefreut?

Mühlhaus: Sehr. Es ist immer etwas Besonderes, zur Nationalmannschaft reisen zu dürfen. Diesmal kommt noch hinzu, dass unser zweites Spiel gegen Japan im Bremer Weserstadion stattfinden wird. Beim SV Werder habe ich ja zuletzt gespielt und mich auch dort sehr wohl gefühlt. Außerdem ist der Spielort nicht so weit von meiner Heimatstadt Hamburg entfernt, so dass sehr viele bekannte Gesichter beim Spiel wiedersehen werde.

DFB.de: Was nehmen Sie sich für den Lehrgang vor?

Mühlhaus: Im Training mein Bestes zu geben und mich für Einsätze anzubieten.