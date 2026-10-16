DFB-Sportgericht

Ein Spiel Sperre für Würzburgs Farahnak

16.10.2026
Nach seiner Roten Karte gesperrt: Ebrahim Farahnak (2.v.r.) von den Würzburger Kickers Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ebrahim Farahnak vom Drittligisten FC Würzburger Kickers im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Farahnak war in der 27. Minute des Drittligaspiels beim TSV Havelse am 13. Oktober 2026 von Schiedsrichter Luca Sambill des Feldes verwiesen worden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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