Ein Spiel Sperre für Wolfsburgs Müller

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marius Müller vom Bundesligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Müller war nach Abpfiff der Bundesligapartie gegen den Hamburger SV am 7. März 2026 von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Union Berlins Schäfer

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat András Schäfer vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Schäfer war in der 19. Minute der Bundesligapartie gegen Werder Bremen am 8. März 2026 von Schiedsrichter Timo Gerach des Feldes verwiesen worden.

