Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Patric Pfeiffer vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Pfeiffer war in der 44. Minute der Zweitligapartie gegen die SV Elversberg am 25. April 2026 von Schiedsrichter Richard Hempel des Feldes verwiesen worden.

Zwei Spiele Sperre für Bremens Gutmann

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Sarah Gutmann vom Bundesligisten SV Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Gutmann war in der 86. Minute der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg am 22. April 2026 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden.