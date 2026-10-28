Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Redzepi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dafina Redzepi vom Frauen-Bundesligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.



Redzepi war in der 57. Minute des Bundesligaspiels gegen EIntracht Frankfurt am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichterin Miriam Schwermer des Feldes verwiesen worden.

