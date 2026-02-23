Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Beck

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Kiara Beck vom Frauen-Zweitligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Beck war in der Nachspielzeit der Zweitligapartie gegen Eintracht Frankfurt II am 22. Februar 2026 von Schiedsrichterin Daniela Kottmann des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.