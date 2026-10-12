Ein Spiel Sperre für Havelses Nduka

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Donald Nduka vom Drittligisten TSV Havelse im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Nduka war in der 51. Minute des Drittligaspiels bei Jahn Regensburg am 10. Oktober 2026 von Schiedsrichter Henry Schröder des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.