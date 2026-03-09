Ein Spiel Sperre für Gladbachs Reitz

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Rocco Reitz vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Reitz war in der 55. Minute der Bundesligapartie beim FC Bayern München am 6. März 2026 von Schiedsrichter Robert Schröder des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Kölns Simpson-Pusey

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jahmai Simpson-Pusey vom Bundesligisten 1. FC Köln im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Simpson-Pusey war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund am 7. März 2026 von Schiedsrichter Daniel Siebert des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

5000 Euro Geldstrafe für Leverkusens Geschäftsführer Carro

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fernando Carro, Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt.

Carro hatte sich im Anschluss an das Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 28. Februar 2026 unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Tobias Stieler geäußert.