DFB-Sportgericht
Ein Spiel Sperre für Duisburgs Fleckstein
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Tobias Fleckstein vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Fleckstein war in der 39. Minute des Drittligaspiels gegen den VfB Stuttgart II am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Martin Wilke des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Ein Spiel Sperre für Jenas Juckel
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Nelly Juckel vom Frauen-Zweitligisten FC Carl-Zeiss Jena im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Pflichtspiel auf Bundesspielebene belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pflichtspiele ihres Vereins gesperrt.
Juckel war in der 20. Minute des DFB-Pokalspiels beim SC Freiburg am 1. November 2026 von Schiedsrichterin Paula Mayer des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
Platzverweis gegen Kiels Zeugwart Petersen aufgehoben
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen Tim Petersen, den Zeugwart von Holstein Kiel, eingestellt und die Vorsperre aufgehoben, da ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorliegt.
52.800 Euro Geldstrafe für den VfL Osnabrück
Das DFB-Sportgericht belegt den Zweitligisten VfL Osnabrück im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 52.800 Euro.
Zwei Pokalspiele Sperre und Geldstrafe für Paderborns Curda
Das DFB-Sportgericht hat Laurin Curda von Bundesligist SC Paderborn 07 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels mit einer Sperre von zwei Pokalspielen und einer Geldstrafe belegt.