Ein Spiel Sperre für Duisburgs Fleckstein

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Tobias Fleckstein vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Fleckstein war in der 39. Minute des Drittligaspiels gegen den VfB Stuttgart II am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Martin Wilke des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Jenas Juckel

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Nelly Juckel vom Frauen-Zweitligisten FC Carl-Zeiss Jena im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Pflichtspiel auf Bundesspielebene belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pflichtspiele ihres Vereins gesperrt.

Juckel war in der 20. Minute des DFB-Pokalspiels beim SC Freiburg am 1. November 2026 von Schiedsrichterin Paula Mayer des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.