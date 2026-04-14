DFB-Sportgericht
Ein Spiel Sperre für Bremens Friedl
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marco Friedl vom Bundesligisten Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Friedl war in der 24. Minute der Bundesligapartie beim 1. FC Köln am 12. April 2026 von Schiedsrichter Tobias Reichel des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Ein Spiel Sperre für Viktoria Kölns Ronstadt
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Frank Ronstadt vom Drittligisten Viktoria Köln im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Ronstadt war in der 63. Minute der Drittligapartie gegen den SV Wehen Wiesbaden am 11. April 2026 von Schiedsrichter Cengiz Kabalakli des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
DFB-Sportgericht hebt Sperre gegen Schalkes Ndiaye auf
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340.000 Euro Geldstrafe für Union Berlin
Das DFB-Sportgericht hat den Bundesligisten Union Berlin im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 340.000 Euro belegt.
15.000 Euro Geldstrafe für Freiburgs Ginter
Das DFB-Sportgericht belegt Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro.