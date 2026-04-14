Ein Spiel Sperre für Bremens Friedl

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marco Friedl vom Bundesligisten Werder Bremen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Friedl war in der 24. Minute der Bundesligapartie beim 1. FC Köln am 12. April 2026 von Schiedsrichter Tobias Reichel des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Viktoria Kölns Ronstadt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Frank Ronstadt vom Drittligisten Viktoria Köln im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Ronstadt war in der 63. Minute der Drittligapartie gegen den SV Wehen Wiesbaden am 11. April 2026 von Schiedsrichter Cengiz Kabalakli des Feldes verwiesen worden.