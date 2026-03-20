DFB-Sportgericht
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Moritz Auth vom Futsal-Bundesligisten SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Auth war in der 32. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim YB Balkan Pfarrkirchen Futsal am 14. März 2026 von Schiedsrichter Pascal Rastetter des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
DFB-Sportgericht reduziert Dzeko-Sperre
Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung in Frankfurt am Main die Sperre des Spielers Edin Dzeko vom Zweitligisten Schalke 04 von zwei Meisterschaftsligen der Lizenzligen auf ein Spiel reduziert und damit dessen Einspruch stattgegeben.
91.140 Euro Geldstrafe für Dynamo Dresden
Das Sportgericht des DFB hat den Zweitligisten SG Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 91.140 Euro belegt.