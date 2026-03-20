Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Moritz Auth vom Futsal-Bundesligisten SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Auth war in der 32. Minute der Futsal-Bundesligapartie beim YB Balkan Pfarrkirchen Futsal am 14. März 2026 von Schiedsrichter Pascal Rastetter des Feldes verwiesen worden.