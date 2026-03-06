Dreimal Birkholz: U 23 feiert Heimsieg über Belgien

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft hat sich den ersten Sieg im neuen Länderspieljahr geholt. In Bochum-Wattenscheid siegte das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky mit 4:2 (1:1) gegen Belgien. Drei Tore gingen dabei auf das Konto von Luca Birkholz (54., 82., 90.+3), zuvor sorgte Sophie Weidauer (12.) für die erste Führung.

"Wenn man 4:2 gewinnt, ist man natürlich zufrieden. Im Norwegen-Spiel haben wir einige Sachen nicht gut gemacht, wo ich wirklich auch nicht zufrieden war. Ich habe den Mädels gesagt, dass mir die Reaktion und die Haltung in dem Spiel am Wichtigsten ist. Und das haben sie über weite Strecken des Spiels auch gut umgesetzt. Wir hatten vor, mehr Torgefahr auszustrahlen und haben das mit vier Toren klar unterstrichen. Deswegen bin ich rundum zufrieden. Mit einem guten Abschluss der Maßnahme und auch mit den Themen, die vor dem Spiel passiert sind: Mit kurzfristigen Ausfällen, wo wir umstellen mussten. Es war nicht so einfach, insofern habe ich den größten Respekt vor den Mädels.", resümierte Urbanksy. Zudem "freut es mich, dass sie [Luca Birkholz] das erste Länderspieltor gemacht hat und dass es gleich drei werden. Da muss sie wahrscheinlich heute Abend einen ausgeben."

Weidauer schlenzt zur Führung

Vor 2148 Zuschauer*innen im Lohrheidestadion hatte die DFB-Auswahl bereits in der ersten Minute die erste gute Gelegenheit. Weidauer traf den Ball aber nicht richtig, wodurch der Ball lediglich auf das Tordach flog. Doch die deutsche U 23 begann weiter dominant und belohnte sich mit der nächsten guten Chance. Nach einer Kombination bediente Birkholz Weidauer, die die Kugel aus etwa 14 Metern in die lange Ecke schlenzte (12.).

Das deutsche Team baute sich das Momentum auf und kam wenig später zu einer Doppel-Chance innerhalb weniger Sekunden. Weidauer brachte die Hereingabe von links, die Sofie Zdebel von der Strafraumkante an den langen Pfosten setzte (18.). Die Deutschen bleiben wachsam, weil Weidauer den Abpraller direkt wieder in die Mitte des Strafraums brachte. Loreen Bender verfehlte mit ihrer Direktabnahme jedoch knapp das Tor (19.). In dieser Phase gab es für die Belgierinnen kaum Verschnaufpausen. Mara Alber kam nach einer verlängerten Ecke zum Kopfball, Belgiens Torfrau Aude Waldbillig warf sich jedoch erfolgreich in den Versuch (23.). In der 26. Minute senkte sich Birkholz Kopfball in Richtung des langen Torecks, doch auch hier klärte Waldbillig zum Eckstoß.

Belgien fand offensiv bis dato kaum statt - und kam dann durch einen Elfmeter zurück in die Partie. Julia Landenberger foulte Véronique Zang Bikoula im Strafraum, Karlijn Helsen versenkte den Strafstoß mithilfe des Pfostens zum 1:1 (31.). Der Gegentreffer beendet den deutschen Flow, weil Belgien im Anschluss sicherer stand. Erst in der Nachspielzeit wurde der nächste gefährliche Schuss von Bender zur Ecke abgewehrt (45.+3).

Immer wieder Birkholz

Deutschland kam aktiver in die zweite Halbzeit, Zdebel nahm sich den ersten Abschluss auf den Kasten (52.). Zwei Minuten später erwischte Alber Waldbillig im kurzen Eck, doch die Belgierin lenkte den Ball zum Eckstoß ab. Der rutschte kurz darauf durch zu Nastassja Lein, die aus kurzer Distanz aber an einem belgischen Bein hängen blieb. Die deutsche Auswahl ließ aber nicht nach; Alber gab nach dem belgischen Klärungsversuch einen Distanzschuss ab, den Birkholz mit einer Bewegung an ihrer Gegenspielerin vorbeileitete und anschließend ins Tor einschob (54.).

Von Belgien kam nach dem Seitenwechsel noch keine Offensivaktion - bis zur 59. Minute. Jasmien Mathys flankte von links auf Alixe Bosteels, deren Kopfball über den Pfosten zum erneuten Ausgleich ins deutsche Netz sprang. Die deutsche U 23 suchte danach weiter nach offensiven Lösungen. Lein hatte aus zentraler Position die nächste Möglichkeit, doch ihr Schuss streifte knapp über die Latte (72.). In der 80. Minute erzielte Birkholz das vermeintliche 3:2, Schiedsrichterin Julia Boike sah im Vorfeld jedoch ein Handspiel von Birkholz und pfiff die Situation ab.

Aber nur zwei Minuten später erzielte Birkholz dann auch den tatsächlichen Führungstreffer: Zunächst verteidigten zwei Belgierinnen den Schuss der eingewechselten Marie Steiner, Birkholz verwandelte aber den Rebound aus 15 Metern (82.). In der Nachspielzeit erhöhte Birkholz - auch mithilfe von Belgiens Torfrau - gar auf 4:2. Diesmal verlängerte die Dreierpackerin eine Flanke auf das belgische Tor, Waldbillig kam nicht richtig an den Ball, sodass dieser in einem Bogen über sie ins eigene Tor rutschte (90.+3).