Drei Spiele Sperre für Schweinfurts Celebi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ekin Celebi vom Drittligisten 1. FC Schweinfurt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Celebi war in der 85. Minute der Drittligapartie gegen Hansa Rostock am 18. April 2026 von Schiedsrichter Sebastian Hilsberg des Feldes verwiesen worden.