DFB-Sportgericht
Drei Spiele Sperre für Schweinfurts Celebi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ekin Celebi vom Drittligisten 1. FC Schweinfurt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Celebi war in der 85. Minute der Drittligapartie gegen Hansa Rostock am 18. April 2026 von Schiedsrichter Sebastian Hilsberg des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Hamburgs Otele
Das DFB-Sportgericht belegt Philip Otele vom Bundesligisten Hamburger SV im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Zwei Spiele Sperre für Herthas Eichhorn
Das DFB-Sportgericht belegt Kennet Eichhorn vom Zweitligisten Hertha BSC im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
48.000 Euro Geldstrafe für Hannover 96
Das Sportgericht des DFB belegt Hannover 96 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 48.000 Euro.