Drei Spiele Sperre für Mönchengladbachs Castrop

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jens Castrop vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Castrop war in der Nachspielzeit der Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg am 25. April 2026 von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden.

Zwei Spiele Sperre für Saarbrückens Baumann

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dominic Baumann vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Baumann war in der 82. Minute der Drittligapartie bei Rot-Weiss Essen am 26. April 2026 von Schiedsrichter Martin Wilke des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Innenraumverbot für Rostocks Offiziellen Shapourzadeh

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Amir Shapourzadeh, 1. Offizieller beim Drittigisten FC Hansa Rostock, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für die nächsten beiden Meisterschaftsspiele der 3. Liga belegt.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Offizielle darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Shapourzadeh hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des Drittligaspiels gegen den SSV Jahn Regensburg am 25. April 2026 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Lennart Kernchen und seinem Gespann verhalten und vom Unparteiischen die Rote Karte gesehen.

Das Urteil ist rechtskräftig.