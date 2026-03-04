DFB-Sportgericht
Drei Spiele Sperre für Ingolstadts Carlsen
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fredrik Carlsen vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Carlsen war in der 60. Minute der Drittligapartie beim SV Wehen Wiesbaden am 28. Februar 2026 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden.
Zwei Spiele Sperre für Erlein von Hoffenheim II
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Luca Erlein vom Drittligisten TSG Hoffenheim II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Erlein war in der 49. Minute der Drittligapartie gegen 1860 München am 27. Februar 2026 von Schiedsrichter Jonah Besong des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das DFB-Sportgericht hat Moritz Auth vom SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
DFB-Sportgericht reduziert Dzeko-Sperre
Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung in Frankfurt am Main die Sperre des Spielers Edin Dzeko vom Zweitligisten Schalke 04 von zwei Meisterschaftsligen der Lizenzligen auf ein Spiel reduziert und damit dessen Einspruch stattgegeben.