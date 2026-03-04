Drei Spiele Sperre für Ingolstadts Carlsen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fredrik Carlsen vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Carlsen war in der 60. Minute der Drittligapartie beim SV Wehen Wiesbaden am 28. Februar 2026 von Schiedsrichterin Fabienne Michel des Feldes verwiesen worden.

Zwei Spiele Sperre für Erlein von Hoffenheim II

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Luca Erlein vom Drittligisten TSG Hoffenheim II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Erlein war in der 49. Minute der Drittligapartie gegen 1860 München am 27. Februar 2026 von Schiedsrichter Jonah Besong des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.