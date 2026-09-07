DFB-Sportgericht

Drei Spiele Sperre für Hannovers Steinmann

07.09.2026
Sieht im Spiel bei den Kickers Emden die Rote Karte: Karl Steinmann (rotes Trikot) Foto: IMAGO

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Karl Steinmann vom Regionalligisten Hannover 96 II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Regionalliga Nord belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Steinmann war in der 61. Minute des Regionalligaspiels beim BSV Kickers Emden am 29. August 2026 von Schiedsrichter Björn Lindemann des Feldes verwiesen worden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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