DFB-Sportgericht
Drei Spiele Sperre für Hannovers Steinmann
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Karl Steinmann vom Regionalligisten Hannover 96 II im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Regionalliga Nord belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Steinmann war in der 61. Minute des Regionalligaspiels beim BSV Kickers Emden am 29. August 2026 von Schiedsrichter Björn Lindemann des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
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Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die gegen Hannover 96 verhängten Geldstrafen nach mündlicher Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main reduziert und auf insgesamt 330.000 Euro festgesetzt.
Zwei Spiele Sperre für Schalkes Schallenberg
Das Sportgericht des DFB hat Ron Schallenberg vom Bundesligisten FC Schalke 04 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.
Sportgericht verhandelt Hannover-Einsprüche
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag, 3. September 2026, ab 12.30 Uhr, am DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich die Einsprüche von Hannover 96 gegen zwei vorangegangene Einzelrichterentscheidungen.