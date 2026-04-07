Drei Spiele Sperre für Duisburgs Casar

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aljaz Casar vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Casar war in der 73. Minute der Drittligapartie bei Rot-Weiss Essen am 4. April 2026 von Schiedsrichter Sören Storks des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Aues Collins

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jamilu Collins vom Drittligisten Erzgebirge Aue im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Collins war in der 18. Minute der Drittligapartie gegen die TSG Hoffenheim II am 4. April 2026 von Schiedsrichter Yannick Sager des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.