Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dörthe Hoppius vom Frauen-Zweitligisten VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Hoppius war in der 33. Minute der Zweitligapartie beim SV Meppen am 22. November 2026 von Schiedsrichterin Michelle Gottdang des Feldes verwiesen worden.

Zwei Spiele Sperre für Bochums Moll

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Anne Moll vom Frauen-Zweitligisten VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Moll hatte in der 74. Spielminute der Zweitligapartie beim SV Meppen am 22. November 2026 vor dem eigenen Strafraum ein absichtliches Handspiel begangen und war im Anschluss von Schiedsrichterin Michelle Gottdang des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.