DFB-Sportgericht
Drei Spiele Sperre für Bochums Hoppius
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dörthe Hoppius vom Frauen-Zweitligisten VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Hoppius war in der 33. Minute der Zweitligapartie beim SV Meppen am 22. November 2026 von Schiedsrichterin Michelle Gottdang des Feldes verwiesen worden.
Zwei Spiele Sperre für Bochums Moll
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Anne Moll vom Frauen-Zweitligisten VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Moll hatte in der 74. Spielminute der Zweitligapartie beim SV Meppen am 22. November 2026 vor dem eigenen Strafraum ein absichtliches Handspiel begangen und war im Anschluss von Schiedsrichterin Michelle Gottdang des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Vier Spiele Sperre für Hoffenheims Kabak
Das DFB-Sportgericht hat Ozan Kabak vom Bundesligisten TSG Hoffenheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt.
Zwei Spiele Sperre für Sands Fischer
Das Sportgericht des DFB belegt Milena Fischer vom Frauen-Zweitligisten SC Sand im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Ein Spiel Sperre und Geldstrafe für Freiburgs Yilmaz
Das Sportgericht des DFB belegt Berkay Yilmaz vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Spiel Sperre und einer Geldstrafe von 5000 Euro.