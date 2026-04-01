Die letzten Spieltage der 3. Liga sind terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die letzten vier Spieltage der Saison 2025/2026 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Den Terminierungen der Runden 35 bis 38 war wie gewohnt eine enge Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vorausgegangen. Die dortigen Vorgaben haben maßgeblichen Einfluss auf die Festlegung der Spieltermine und sind dabei ein zwingendes Kriterium.

In den meisten Fällen resultiert die Verteilung der Partien aus einer Kombination verschiedener Sicherheitshinweise (vorgeschriebene Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort). Vereinzelt kann es sich aber auch um eine spezielle Vorgabe für das betreffende Spiel handeln.

Alemannia Aachen und der MSV Duisburg eröffnen am Freitag, 24. April (ab 19 Uhr), den 35. Spieltag - ein traditionsreiches NRW-Duell zum Auftakt. Am Tag darauf empfängt der aktuelle Spitzenreiter VfL Osnabrück den derzeitigen Tabellendritten SC Verl um 14 Uhr zum Topspiel an der Bremer Brücke. Rot-Weiss Essen trifft am Sonntag, 26. April (ab 16.30 Uhr), auf den 1. FC Saarbrücken.

Kein Freitagsspiel am 36. Spieltag

Der 36. Spieltag bietet eine Besonderheit: Aufgrund des Feiertages am Freitag, 1. Mai, wird an diesem Tag im deutschen Profifußball nicht gespielt. Deshalb sind ausnahmsweise zwei Partien für Samstagnachmittag, 2. Mai (ab 16.30 Uhr), angesetzt: VfB Stuttgart II gegen Rot-Weiss Essen und SSV Ulm gegen Viktoria Köln. Bereits um 14 Uhr empfängt Alemannia Aachen im Duell der Ex-Bundesligisten den F.C. Hansa Rostock. Den Sonntag, 3. Mai (ab 13.30 Uhr), läuten dann der MSV Duisburg und FC Energie Cottbus ein. Die Begegnung FC Ingolstadt 04 gegen FC Erzgebirge Aue am Sonntag (ab19.30 Uhr) schließt den Spieltag ab.

FAQ: So entstehen der Spielplan und die Ansetzungen

Den 37. Spieltag eröffnen der FC Erzgebirge Aue und der MSV Duisburg am Freitag, 8. Mai (ab 19 Uhr). Am 9. Mai (ab 14 Uhr) trifft der TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße auf den FC Ingolstadt. Zeitgleich empfängt Rot-Weiss Essen den SC Verl. Der 1. FC Saarbrücken vollendet den vorletzten Spieltag dann am Sonntag, 10. Mai (ab 19.30 Uhr), mit seinem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim II.

Der 38. und letzte Spieltag ist komplett für Samstag, 16. Mai, angesetzt - Anstoß ist überall um 13.30 Uhr. Unter anderem gastiert der VfL Osnabrück beim VfB Stuttgart II, Rot-Weiss Essen ist beim SSV Ulm gefordert und der SC Verl empfängt den TSV 1860 München.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Auf Grundlage des festen Spieltagsformats verteilen sich die Partien in der 3. Liga an Wochenenden auf drei Tage:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.