In der Englischen Woche der 3. Liga hat der MSV Duisburg am 9. Spieltag nachgelegt und seine Tabellenführung mit einem 4:2 beim 1. FC Saarbrücken auf 24 Punkte ausgebaut. Der erste Verfolger Viktoria Köln kam im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach nicht über ein 2:2 hinaus und rangiert mit 19 Zählern weiterhin auf Platz zwei. Nur einen Punkt dahinter folgt Rot-Weiss Essen, das nach einem 2:0 über Fortuna Köln mit 18 Zählern den dritten Rang festigt. Hansa Rostock patzte vor eigenem Publikum mit 0:2 gegen Aufsteiger SV Meppen und bleibt bei 15 Punkten auf Platz vier. Dahinter reihen sich der 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf (2:1 bei Preußen Münster) mit jeweils 14 Zählern ein. Es folgen die TSG Hoffenheim II (2:3 beim VfB Stuttgart II) und der SV Waldhof Mannheim (0:3 gegen den FC Ingolstadt). Preußen Münster und der SC Verl (2:2 gegen Jahn Regensburg) belegen mit jeweils 12 Zählern die Plätze neun und zehn. Dahinter bilden der VfB Stuttgart II, Alemannia Aachen (0:3 beim SV Wehen Wiesbaden), der FC Ingolstadt und der SV Wehen Wiesbaden ein punktgleiches Quartett mit je 11 Zählern.

Im Tabellenkeller kletterte der SV Meppen auf Rang 16. Auf den Abstiegsrängen liegen nun Jahn Regensburg und die SG Sonnenhof Großaspach mit jeweils 9 Punkten sowie die Würzburger Kickers, die beim Schlusslicht TSV Havelse 2:2 spielten. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.