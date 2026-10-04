Die Bilder des 6. Spieltags: FC Bayern gewinnt Spitzenduell

Nach dem 6. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat der FC Bayern München durch ein 1:0 beim direkten Verfolger Eintracht Frankfurt die Tabellenführung verteidigt. Bayer 04 Leverkusen gelang zuhause ein 3:2 gegen den SV Werder Bremen, während der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg 0:1 verlor. RB Leipzig feierte einen 5:0-Kantersieg gegen Aufsteiger 1. FSV Mainz 05. Ärgster Verfolger der Münchnerinnen bleibt der VfL Wolfsburg durch das 2:1 gegen den Hamburger SV. Am späten Nachmittag verlor der VfB Stuttgart daheim mit 0:4 gegen Union Berlin, abschließend schlug die TSG Hoffenheim Nürnberg auswärts mit 2:1. DFB.de hat die besten Bilder des 6. Spieltags.