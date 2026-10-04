Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 6. Spieltags: FC Bayern gewinnt Spitzenduell
Nach dem 6. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat der FC Bayern München durch ein 1:0 beim direkten Verfolger Eintracht Frankfurt die Tabellenführung verteidigt. Bayer 04 Leverkusen gelang zuhause ein 3:2 gegen den SV Werder Bremen, während der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg 0:1 verlor. RB Leipzig feierte einen 5:0-Kantersieg gegen Aufsteiger 1. FSV Mainz 05. Ärgster Verfolger der Münchnerinnen bleibt der VfL Wolfsburg durch das 2:1 gegen den Hamburger SV. Am späten Nachmittag verlor der VfB Stuttgart daheim mit 0:4 gegen Union Berlin, abschließend schlug die TSG Hoffenheim Nürnberg auswärts mit 2:1. DFB.de hat die besten Bilder des 6. Spieltags.
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Autor: dfb
TSG Hoffenheim jubelt spät in Nürnberg
Die TSG Hoffenheim ließ in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf den ersten Saisonsieg (2:1 gegen den VfL Wolfsburg) direkt den nächsten Dreier folgen. Das Team von Trainerin Eva-Maria Virsinger setzte sich in Nürnberg spät mit 2:1 (0:1) durch.
4:0 in Stuttgart: Union Berlin legt zweiten Sieg nach
Die Formkurve des 1. FC Union Berlin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeigt weiter nach oben. Nach dem ersten Saisonsieg legten die "Eisernen" am 6. Spieltag direkt den nächsten Dreier nach und setzten sich beim VfB Stuttgart 4:0 (1:0) durch.
Bei Huths Jubiläum: Wolfsburg bezwingt HSV 2:1
Der aktuelle Vizemeister VfL Wolfsburg kletterte in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Stephan Lerch bezwang den Hamburger SV in einem intensiven und am Ende auch umkämpften Nordduell mit 2:1.