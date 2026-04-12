3. Liga
Die Bilder des 33. Spieltags: Osnabrück siegt im Topspiel
Der VfL Osnabrück setzt sich am 33. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 gegen Verfolger Energie Cottbus durch und rückt dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bei nun sieben Zählern Vorsprung auf den Tabellendritten aus der Lausitz immer näher. Platz zwei, drei Punkte hinter dem VfL, verteidigt Rot-Weiss Essen durch ein 4:1 gegen den FC Ingolstadt.
Der MSV Duisburg (4:1 bei Waldhof Mannheim) und Hansa Rostock (5:1 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball) bleiben auch im Aufstiegsrennen, der SC Verl muss nach dem 1:1 beim FC Erzgebirge Aue abreißen lassen. DFB.de hat die Bilder des 33. Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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