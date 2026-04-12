3. Liga

Die Bilder des 33. Spieltags: Osnabrück siegt im Topspiel

12.04.2026
Wiederaufstieg rückt immer näher: Osnabrück gewinnt gegen Cottbus Foto: IMAGO

Der VfL Osnabrück setzt sich am 33. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 gegen Verfolger Energie Cottbus durch und rückt dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bei nun sieben Zählern Vorsprung auf den Tabellendritten aus der Lausitz immer näher. Platz zwei, drei Punkte hinter dem VfL, verteidigt Rot-Weiss Essen durch ein 4:1 gegen den FC Ingolstadt.

Der MSV Duisburg (4:1 bei Waldhof Mannheim) und Hansa Rostock (5:1 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball) bleiben auch im Aufstiegsrennen, der SC Verl muss nach dem 1:1 beim FC Erzgebirge Aue abreißen lassen. DFB.de hat die Bilder des 33. Spieltags.

  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05 Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05 Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05 Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • Waldhof Mannheim - MSV Duisburg Foto: imago
  • Waldhof Mannheim - MSV Duisburg Foto: imago
  • Waldhof Mannheim - MSV Duisburg Foto: imago
  • Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Foto: picture alliance / Fotostand | Voelker
  • Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Foto: picture alliance / Fotostand | Voelker
  • Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Foto: picture alliance / Fotostand | Voelker
  • VfL Osnabrück - Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • VfL Osnabrück - Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • VfL Osnabrück - Energie Cottbus Foto: IMAGO
  • Erzgebirge Aue - SC Verl Foto: imago
  • Erzgebirge Aue - SC Verl Foto: imago
  • Erzgebirge Aue - SC Verl Foto: imago
  • TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg Foto: imago
  • TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg Foto: imago
  • TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg Foto: imago

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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