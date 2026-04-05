Die Bilder des 31. Spieltags: RWE festigt Platz zwei mit Derbysieg

Rot-Weiss Essen hat am 31. Spieltag der 3. Liga nicht nur den 1:0 (1:0)-Derbysieg gegen den MSV Duisburg gefeiert, sondern den Nachbarn auch in der Tabelle auf vier Punkte distanziert und damit Platz zwei gefestigt. Tabellenführer ist noch immer der VfL Osnabrück, der nach dem 4:0 (2:0) über Schlusslicht 1. FC Schweinfurt weiter am Direktaufstieg arbeitet. Weil neben dem MSV Duisburg auch der SC Verl (0:1 beim SSV Ulm) und der F.C. Hansa Rostock (2:3 gegen Viktoria Köln) ihre Spiele verloren, hat Energie Cottbus mit dem 3:0 (2:0) beim TSV Havelse den Relegationsrang übernommen.

In der unteren Tabellenhälfte lieferten sich Erzgebirge Aue und die TSG Hoffenheim II ein Torspektakel, dass die Gäste 5:3 (1:4) für sich entschieden. Der SSV Ulm freute sich zudem über den Überraschungssieg gegen Verl. Doch weil neben Hoffenheim auch der 1. FC Saarbrücken (1:0 gegen den FC Ingolstadt) siegte, liegen die Spatzen weiterhin acht Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder des Osterspieltags.