3. Liga

Die Bilder des 31. Spieltags: RWE festigt Platz zwei mit Derbysieg

05.04.2026
Derbyheld gegen Duisburg: Der Essener Kaito Mizuta (m.) Foto: imago

Rot-Weiss Essen hat am 31. Spieltag der 3. Liga nicht nur den 1:0 (1:0)-Derbysieg gegen den MSV Duisburg gefeiert, sondern den Nachbarn auch in der Tabelle auf vier Punkte distanziert und damit Platz zwei gefestigt. Tabellenführer ist noch immer der VfL Osnabrück, der nach dem 4:0 (2:0) über Schlusslicht 1. FC Schweinfurt weiter am Direktaufstieg arbeitet. Weil neben dem MSV Duisburg auch der SC Verl (0:1 beim SSV Ulm) und der F.C. Hansa Rostock (2:3 gegen Viktoria Köln) ihre Spiele verloren, hat Energie Cottbus mit dem 3:0 (2:0) beim TSV Havelse den Relegationsrang übernommen.

In der unteren Tabellenhälfte lieferten sich Erzgebirge Aue und die TSG Hoffenheim II ein Torspektakel, dass die Gäste 5:3 (1:4) für sich entschieden. Der SSV Ulm freute sich zudem über den Überraschungssieg gegen Verl. Doch weil neben Hoffenheim auch der 1. FC Saarbrücken (1:0 gegen den FC Ingolstadt) siegte, liegen die Spatzen weiterhin acht Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder des Osterspieltags.

  • TSV 1860 München - Waldhof Mannheim Foto: imago
  • TSV 1860 München - Waldhof Mannheim Foto: imago
  • TSV 1860 München - Waldhof Mannheim Foto: imago
  • Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim II Foto: imago
  • Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim II Foto: imago
  • FC Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim II Foto: imago
  • Hansa Rostock - Viktoria Köln Foto: imago
  • Hansa Rostock - Viktoria Köln Foto: imago
  • Hansa Rostock - Viktoria Köln Foto: imago
  • VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt Foto: imago
  • VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt Foto: imago
  • VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt Foto: imago
  • TSV Havelse - Energie Cottbus Foto: imago
  • TSV Havelse - Energie Cottbus Foto: imago
  • TSV Havelse - Energie Cottbus Foto: imago
  • Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg Foto: imago
  • Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg Foto: imago
  • Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg Foto: imago
  • VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl Foto: imago
  • SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl Foto: imago
  • SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl Foto: imago
  • 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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