Die Bilder des 30. Spieltags: Duisburg schlägt 1860 im Verfolgerduell

Im Topspiel des 30. Spieltags der 3. Liga setzte sich der MSV Duisburg 2:1 (0:0) gegen den TSV 1860 München durch und blieb damit im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen. Die Zebras kletterten durch den Sieg in der Tabelle auf Platz vier. Der Spitzenreiter VfL Osnabrück feierte mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim II zudem den sechsten Sieg in Folge. Auch die anderen Spitzenteams konnten Siege im Aufstiegskampf einfahren: SC Verl (3:0 gegen den 1. FC Saarbrücken), Hansa Rostock (1:0 bei SV Wehen Wiesbaden) und Rot-Weiss Essen (2:1 bei Viktoria Köln). Energie Cottbus hingegen musste sich mit einem 1:1 gegen den SSV Ulm zufriedengeben. DFB.de hat die besten Bilder der 30. Runde.