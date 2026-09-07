Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 3. Spieltags: Wolfsburg und Bayern makellos vorne

07.09.2026
Doppelpack zum späten Wolfsburger Sieg: Camilla Küver (2.v.l.) Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Auch nach dem 3. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga bleiben Doublesieger FC Bayern München (4:1 gegen den SC Freiburg) und Vizemeister VfL Wolfsburg (3:2 gegen Werder Bremen) verlustpunktfrei, die "Wölfinnen" aufgrund der mehr erzielten Tore an der Spitze. Hinter dem Topduo reihen sich mit sieben Zählern Eintracht Frankfurt (1:0 beim 1. FC Union Berlin) und der weiter starke Aufsteiger VfB Stuttgart (3:3 beim 1. FC Nürnberg ein. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle die TSG Hoffenheim (1:2 gegen Bayer Leverkusen), Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:4 gegen den 1. FC Köln). DFB.de hat die besten Bilder des 3. Spieltags.

  • TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FSV Mainz 05 - 1. FC Köln Foto: Imago
  • FSV Mainz 05 - 1. FC Köln Foto: Imago
  • FSV Mainz 05 - 1. FC Köln Foto: Imago
  • VfL Wolfsburg - Werder Bremen Foto: imago
  • VfL Wolfsburg - Werder Bremen Foto: imago
  • VfL Wolfsburg - Werder Bremen Foto: imago
  • FC Bayern München - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt Foto: imago
  • 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt Foto: imago
  • 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt Foto: imago

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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