Die Bilder des 3. Spieltags: Wolfsburg und Bayern makellos vorne

Auch nach dem 3. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga bleiben Doublesieger FC Bayern München (4:1 gegen den SC Freiburg) und Vizemeister VfL Wolfsburg (3:2 gegen Werder Bremen) verlustpunktfrei, die "Wölfinnen" aufgrund der mehr erzielten Tore an der Spitze. Hinter dem Topduo reihen sich mit sieben Zählern Eintracht Frankfurt (1:0 beim 1. FC Union Berlin) und der weiter starke Aufsteiger VfB Stuttgart (3:3 beim 1. FC Nürnberg ein. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle die TSG Hoffenheim (1:2 gegen Bayer Leverkusen), Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:4 gegen den 1. FC Köln). DFB.de hat die besten Bilder des 3. Spieltags.