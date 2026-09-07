Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 3. Spieltags: Wolfsburg und Bayern makellos vorne
Auch nach dem 3. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga bleiben Doublesieger FC Bayern München (4:1 gegen den SC Freiburg) und Vizemeister VfL Wolfsburg (3:2 gegen Werder Bremen) verlustpunktfrei, die "Wölfinnen" aufgrund der mehr erzielten Tore an der Spitze. Hinter dem Topduo reihen sich mit sieben Zählern Eintracht Frankfurt (1:0 beim 1. FC Union Berlin) und der weiter starke Aufsteiger VfB Stuttgart (3:3 beim 1. FC Nürnberg ein. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle die TSG Hoffenheim (1:2 gegen Bayer Leverkusen), Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:4 gegen den 1. FC Köln). DFB.de hat die besten Bilder des 3. Spieltags.
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Autor: dfb
Frankfurt siegt 1:0 bei Union Berlin
Eintracht Frankfurt hält in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Anschluss an die Tabellenspitze. Die Hessinnen kamen beim 1. FC Union Berlin zum Abschluss des 3. Spieltages zu einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg und rückten auf den dritten Platz vor.
FAQ: Hier ist Union gegen Frankfurt live im TV und Stream zu sehen
In der Google Pixel Frauen-Bundesliga läuft der 3. Spieltag. Heute findet die Runde mit dem Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt ihren Abschluss. Alle Infos zu den Übertragungen.
Billa rettet Stuttgart spätes Remis in Nürnberg
Der VfB Stuttgart bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ohne Niederlage. Der Aufsteiger erkämpfte am 3. Spieltag beim 1. FC Nürnberg ein 3:3 (0:1) und rückte mit jetzt sieben Punkten zumindest vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor.