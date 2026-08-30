3. Liga
Die Bilder des 3. Spieltags: MSV makellos an der Spitze
Der MSV Duisburg führt die 3. Liga auch nach dem dritten Spiel mit makelloser Bilanz an. Die "Zebras" setzten sich 3:0 gegen die Würzburger Kickers durch und liegen zwei Zähler vor dem FC Hansa Rostock, der dank eines 4:2 beim 1. FC Saarbrücken auf Rang zwei vorschob. Dahinter lauert ein Quartett mit sechs Punkten in Schlagdistanz.
Am anderen Ende der Tabelle feierte Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf dank eines 1:0 gegen den VfB Stuttgart II ebenso den ersten Dreier, wie der TSV Havelse mit dem 3:2 gegen den SV Waldhof Mannheim. Ohne Sieg bleiben weiterhin der SV Wehen Wiesbaden (0:0 gegen Rot-Weiss Essen) und der SC Verl (1:2 gegen Fortuna Köln). DFB.de hat die besten Eindrücke des 3. Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
TSV Havelse bleibt vorerst in der Heinz von Heiden Arena
Der TSV Havelse wird seine Heimspiele in der 3. Liga vorerst weiterhin in der Heinz von Heiden Arena austragen. Eine Verlegung kommender Partien in das Eilenriedestadion kann derzeit nicht genehmigt werden.
Rekord eingestellt: Zwölf Drittligaklubs im DFB-Pokal am Start
Nicht weniger als zwölf Klubs aus der 3. Liga starten 2026/2027 im DFB-Pokal - Rekord! Die Gegner reichen dabei von Zweitligisten bis hin zu Europa-League- und Champions-League-Teilnehmern. DFB.de mit einem Überblick.
Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg neuer Spitzenreiter
Tabellenführer Duisburg feierte beim 4:2-Auswärtssieg gegen den SC Verl den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. Das ist sonst nur dem 1. FC Saarbrücken gelungen, der in der Nachspielzeit in Regensburg den 1:0-Siegtreffer erzielte.