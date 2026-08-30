3. Liga

Die Bilder des 3. Spieltags: MSV makellos an der Spitze

30.08.2026
Drei Dreier in Serie: Spitzenreiter MSV Duisburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Der MSV Duisburg führt die 3. Liga auch nach dem dritten Spiel mit makelloser Bilanz an. Die "Zebras" setzten sich 3:0 gegen die Würzburger Kickers durch und liegen zwei Zähler vor dem FC Hansa Rostock, der dank eines 4:2 beim 1. FC Saarbrücken auf Rang zwei vorschob. Dahinter lauert ein Quartett mit sechs Punkten in Schlagdistanz.

Am anderen Ende der Tabelle feierte Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf dank eines 1:0 gegen den VfB Stuttgart II ebenso den ersten Dreier, wie der TSV Havelse mit dem 3:2 gegen den SV Waldhof Mannheim. Ohne Sieg bleiben weiterhin der SV Wehen Wiesbaden (0:0 gegen Rot-Weiss Essen) und der SC Verl (1:2 gegen Fortuna Köln). DFB.de hat die besten Eindrücke des 3. Spieltags.

  • Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II Foto: IMAGO
  • Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II Foto: IMAGO
  • Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II Foto: IMAGO
  • SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • MSV Duisburg - Würzburger Kickers Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • MSV Duisburg - Würzburger Kickers Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • MSV Duisburg - Würzburger Kickers Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SC Verl - Fortuna Köln Foto: IMAGO
  • SC Verl - Fortuna Köln Foto: IMAGO
  • SC Verl - Fortuna Köln Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - Jahn Regensburg Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock Foto: picture-alliance/DFB
  • 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock Foto: picture-alliance/DFB
  • 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock Foto: picture-alliance/DFB
  • FC Viktoria Köln - Preußen Münster Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Viktoria Köln - Preußen Münster Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Viktoria Köln - Preußen Münster Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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