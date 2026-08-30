Die Bilder des 3. Spieltags: MSV makellos an der Spitze

Der MSV Duisburg führt die 3. Liga auch nach dem dritten Spiel mit makelloser Bilanz an. Die "Zebras" setzten sich 3:0 gegen die Würzburger Kickers durch und liegen zwei Zähler vor dem FC Hansa Rostock, der dank eines 4:2 beim 1. FC Saarbrücken auf Rang zwei vorschob. Dahinter lauert ein Quartett mit sechs Punkten in Schlagdistanz.

Am anderen Ende der Tabelle feierte Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf dank eines 1:0 gegen den VfB Stuttgart II ebenso den ersten Dreier, wie der TSV Havelse mit dem 3:2 gegen den SV Waldhof Mannheim. Ohne Sieg bleiben weiterhin der SV Wehen Wiesbaden (0:0 gegen Rot-Weiss Essen) und der SC Verl (1:2 gegen Fortuna Köln). DFB.de hat die besten Eindrücke des 3. Spieltags.