Die Bilder des 28. Spieltags: Osnabrück baut den Vorsprung aus

Der VfL Osnabrück hat am 28. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung durch ein 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg verteidigt. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger FC Energie Cottbus beträgt nach dessen 0:0 im Spitzenspiel gegen den FC Hansa Rostock nun zwei Punkte. Auf dem Relegationsplatz bleibt der MSV Duisburg durch seinen 4:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen bleibt allerdings zahlreich: Zwischen Platz drei und Rang acht liegen lediglich vier Zähler. Der FC Erzgebirge Aue (1:3 gegen Alemannia Aachen) und der SSV Ulm 1846 Fußball (2:3 bei Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05) haben weiterhin acht Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. DFB.de hat die besten Bilder der 28. Runde.