3. Liga
Die Bilder des 28. Spieltags: Osnabrück baut den Vorsprung aus
Der VfL Osnabrück hat am 28. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung durch ein 2:0 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg verteidigt. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger FC Energie Cottbus beträgt nach dessen 0:0 im Spitzenspiel gegen den FC Hansa Rostock nun zwei Punkte. Auf dem Relegationsplatz bleibt der MSV Duisburg durch seinen 4:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen bleibt allerdings zahlreich: Zwischen Platz drei und Rang acht liegen lediglich vier Zähler. Der FC Erzgebirge Aue (1:3 gegen Alemannia Aachen) und der SSV Ulm 1846 Fußball (2:3 bei Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05) haben weiterhin acht Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. DFB.de hat die besten Bilder der 28. Runde.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Im 144. Spiel: Aufstiegsplatz ist Premiere für RWE
Rot-Weiss Essen belegt nach dem 2:1-Auswärtssieg in Köln erstmals seit der Zugehörigkeit zur 3. Liga einen direkten Aufstiegsplatz. Welche Teams sind in dieser Saison besonders häufig auf den Spitzenrängen zu finden? DFB.de hat die Übersicht.
Zweitbester Zuschauerwert in der Geschichte 3. Liga
Die 3. Liga hat am 30. Spieltag die Marke von drei Millionen Zuschauer*innen erreicht. Nur in der vorangegangenen Spielzeit war dies früher gelungen, damals am 27. Spieltag. Der Schnitt in den Stadien liegt bei 10.159 Besucher*innen pro Spiel.
Die Bilder des 30. Spieltags: Duisburg schlägt 1860 im Verfolgerduell
Im Topspiel des 30. Spieltags der 3. Liga setzte sich der MSV Duisburg 2:1 (0:0) gegen den TSV 1860 München durch und blieb damit im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen. Die Zebras kletterten durch den Sieg in der Tabelle auf Platz vier.